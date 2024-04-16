Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном
Эрдоган назвал Нетаньяху ответственным за напряженность между Израилем и Ираном
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственным за напряженность между Израилем и Ираном является именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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"Мы видим, что опасности, которые мы пытались предотвратить в течение последних семи месяцев, реализуются одна за другой. Инциденты, которые мы пережили за выходные, показали, что Запад не справляется со своими обязанностями. Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, нападение на иранское посольство в Дамаске стало последней каплей.
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"Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху. Именно Нетаньяху убил более 34 тысяч невинных людей, убивал представителей прессы, у которых не было другой цели, кроме как сообщать новости, взрывал школы, церкви, мечети, лагеря беженцев, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, совершал геноцид на глазах у всего мира и демонстрировал все виды испорченного поведения. Чтобы продлить свою политическую жизнь, он подвергает опасности жизни как своих граждан, так и жителей региона", - подчеркнул турецкий лидер.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным элитного подразделения ВС Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.