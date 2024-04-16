Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/otvetstvennyy-1940448576.html
Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном
Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном - РИА Новости, 16.04.2024
Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственным за напряженность между Израилем и Ираном является именно премьер-министр Израиля Биньямин... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:31
2024-04-16T19:31
в мире
израиль
иран
сирия
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
бени ганц
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868223087_0:48:825:512_1920x0_80_0_0_ffc26606b1aabd3518c4ee9889c5a2ba.jpg
АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственным за напряженность между Израилем и Ираном является именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы видим, что опасности, которые мы пытались предотвратить в течение последних семи месяцев, реализуются одна за другой. Инциденты, которые мы пережили за выходные, показали, что Запад не справляется со своими обязанностями. Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, нападение на иранское посольство в Дамаске стало последней каплей. "Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху. Именно Нетаньяху убил более 34 тысяч невинных людей, убивал представителей прессы, у которых не было другой цели, кроме как сообщать новости, взрывал школы, церкви, мечети, лагеря беженцев, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, совершал геноцид на глазах у всего мира и демонстрировал все виды испорченного поведения. Чтобы продлить свою политическую жизнь, он подвергает опасности жизни как своих граждан, так и жителей региона", - подчеркнул турецкий лидер. Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным элитного подразделения ВС Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
https://ria.ru/20240416/otvet-1940447380.html
израиль
иран
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868223087_92:0:825:550_1920x0_80_0_0_e75d32c2da4022040e56e70f4a2be8ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сирия, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, бени ганц, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Бени Ганц, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Эрдоган назвал ответственного за напряженность между Израилем и Ираном

Эрдоган назвал Нетаньяху ответственным за напряженность между Израилем и Ираном

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственным за напряженность между Израилем и Ираном является именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«
"Мы видим, что опасности, которые мы пытались предотвратить в течение последних семи месяцев, реализуются одна за другой. Инциденты, которые мы пережили за выходные, показали, что Запад не справляется со своими обязанностями. Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Огромная провокация": на Западе допустили ответ Зеленского на удар Ирана
Вчера, 16:28
По его словам, нападение на иранское посольство в Дамаске стало последней каплей.
«
"Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху. Именно Нетаньяху убил более 34 тысяч невинных людей, убивал представителей прессы, у которых не было другой цели, кроме как сообщать новости, взрывал школы, церкви, мечети, лагеря беженцев, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, совершал геноцид на глазах у всего мира и демонстрировал все виды испорченного поведения. Чтобы продлить свою политическую жизнь, он подвергает опасности жизни как своих граждан, так и жителей региона", - подчеркнул турецкий лидер.
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным элитного подразделения ВС Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
Изображение сгенерировано ИИ
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
Вчера, 08:00
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Израиль может дать Ирану комбинированный ответ, считает эксперт
Вчера, 19:18
 
В миреИзраильИранСирияБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганБени ГанцОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала