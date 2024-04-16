Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Europe 1: Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников
© Фото : Public domainВысадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944
© Фото : Public domain
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1.
По ее данным, российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации.
В Крыму назвали идею Макрона о перемирии уловкой
Вчера, 00:44
"Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации.
Радиостанция утверждает, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон. Во вторник он посещает департамент Дром на юго-востоке страны, чтобы почтить память антифашистского партизанского отряда, созданного летом 1944 года на плато Веркор в предгорьях Альп.
В конце декабря 2023 года Макрон допустил, что президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа.
Во Франции сообщили плохие новости Зеленскому
Вчера, 12:11
Высадка в Нормандии
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.