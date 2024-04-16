https://ria.ru/20240416/normandiya-1940340691.html

Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024

Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:05

2024-04-16T12:05

2024-04-16T21:04

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владимир путин

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1.По ее данным, российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации."Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации. Радиостанция утверждает, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон. Во вторник он посещает департамент Дром на юго-востоке страны, чтобы почтить память антифашистского партизанского отряда, созданного летом 1944 года на плато Веркор в предгорьях Альп.В конце декабря 2023 года Макрон допустил, что президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа.Высадка в НормандииВ июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.

https://ria.ru/20240416/ulovka-1940283769.html

https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937014541.html

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в мире, франция, нормандия, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков