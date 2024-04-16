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Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
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12:05 16.04.2024 (обновлено: 21:04 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/normandiya-1940340691.html
Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.04.2024
Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ
Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:05
2024-04-16T21:04
в мире
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1.По ее данным, российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации."Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации. Радиостанция утверждает, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон. Во вторник он посещает департамент Дром на юго-востоке страны, чтобы почтить память антифашистского партизанского отряда, созданного летом 1944 года на плато Веркор в предгорьях Альп.В конце декабря 2023 года Макрон допустил, что президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа.Высадка в НормандииВ июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
https://ria.ru/20240416/ulovka-1940283769.html
https://ria.ru/20240416/rossiya-1940342000.html
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в мире, франция, нормандия, россия, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Франция, Нормандия, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россию пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии, пишут СМИ

Europe 1: Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников

© Фото : Public domainВысадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Public domain
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж "Омаха". Утро 6 июня 1944. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости. Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщила радиостанция Europe 1.
По ее данным, российская делегация поучаствует в церемонии в июне, если Москва примет приглашение Елисейского дворца. Как отметило СМИ, без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации.
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"Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации.
Радиостанция утверждает, что об этом решении может объявить президент Франции Эммануэль Макрон. Во вторник он посещает департамент Дром на юго-востоке страны, чтобы почтить память антифашистского партизанского отряда, созданного летом 1944 года на плато Веркор в предгорьях Альп.
В конце декабря 2023 года Макрон допустил, что президента Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии при изменении ситуации на Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва пока не получала официальных приглашений от Парижа.
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Высадка в Нормандии

В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт (операция "Оверлорд"). Хотя этот шаг сыграл важную роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией и ее сателлитами, основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
По мнению многих историков, союзники намеренно тянули с открытием второго фронта и в итоге начали операцию "Оверлорд" лишь в июне 1944 года на фоне успешного наступления Красной армии на советско-германском направлении.
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