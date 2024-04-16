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Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны - РИА Новости, 16.04.2024
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:17
2024-04-16T18:17
2024-04-16T22:53
безопасность
россия
апты алаудинов
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.По его словам, приказ о новой должности подписал Владимир Путин."Апты Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ", — написал Кадыров.Глава региона поздравил Алаудинова с новым назначением и подчеркнул, что эта должность не означает, что он прекратит работу в "Ахмате".Кроме того, Кадыров выразил надежду, что новый замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны сможет продемонстрировать лучшие качества, а также заявил об уверенности, что его опыт и навыки смогут лучшим образом послужить стране.
https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, рамзан кадыров
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
Кадыров: Алаудинов назначен замглавы по военно-политической работе МО РФ