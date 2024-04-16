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Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны - РИА Новости, 16.04.2024
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18:17 16.04.2024 (обновлено: 22:53 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/naznachenie-1940436121.html
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны - РИА Новости, 16.04.2024
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:17
2024-04-16T22:53
безопасность
россия
апты алаудинов
рамзан кадыров
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.По его словам, приказ о новой должности подписал Владимир Путин."Апты Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ", — написал Кадыров.Глава региона поздравил Алаудинова с новым назначением и подчеркнул, что эта должность не означает, что он прекратит работу в "Ахмате".Кроме того, Кадыров выразил надежду, что новый замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны сможет продемонстрировать лучшие качества, а также заявил об уверенности, что его опыт и навыки смогут лучшим образом послужить стране.
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безопасность, россия, апты алаудинов, рамзан кадыров
Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны

Кадыров: Алаудинов назначен замглавы по военно-политической работе МО РФ

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова назначили замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, приказ о новой должности подписал Владимир Путин.
«
"Апты Алаудинов назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ", — написал Кадыров.
Глава региона поздравил Алаудинова с новым назначением и подчеркнул, что эта должность не означает, что он прекратит работу в "Ахмате".
Кроме того, Кадыров выразил надежду, что новый замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны сможет продемонстрировать лучшие качества, а также заявил об уверенности, что его опыт и навыки смогут лучшим образом послужить стране.
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БезопасностьРоссияАпты АлаудиновРамзан Кадыров
 
 
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