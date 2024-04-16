Рейтинг@Mail.ru
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
12:19 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/natsproekt-1940343992.html
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 16.04.2024
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту
Жительница Хабаровского края Оксана Трефилова построила на участке рядом со своим коттеджем двухэтажную мини-гостиницу для кошек и собак благодаря нацпроекту... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:19
2024-04-16T12:19
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
домашние животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940342654_0:118:922:637_1920x0_80_0_0_be0b9e27b27c8de7c7d9f2404738d155.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Хабаровского края Оксана Трефилова построила на участке рядом со своим коттеджем двухэтажную мини-гостиницу для кошек и собак благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Начинала Трефилова с одного зала и четырех номеров, сейчас их 16 в трех залах: два зала для крупных и мелких пород собак, один – для котов. "Индустрия товаров и услуг для домашних питомцев сейчас на взлете, поэтому у нашего бизнеса перспективы хорошие. Спрос превышает предложение – в высокий сезон у нас всегда аншлаг. Уже в декабре хозяева животных бронируют номера в нашей гостинице на июль – сентябрь следующего года", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба. Помог Трефиловой развить бизнес Фонд поддержки малого предпринимательства. За два последних года она получила два льготных займа на 450 тысяч рублей на обустройство вольеров для собак и замену электропроводки. В дальнейших планах – оснащение гостиницы видеокамерами. Также услуги самозанятым предлагает Гарантийный фонд края. В его активе три поручительства, выданных самозанятым. Получить поручительство фонда можно под кредит или займ на сумму не более 2,5 миллиона рублей на максимальный срок пять лет. В Хабаровском крае растет число самозанятых граждан. За год с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года их стало больше на 21,7 тысячи человек. Минэкономразвития края сообщило, что по итогам 1 квартала 2024 года в регионе насчитывается 72 609 самозанятых. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 42,6%.
https://ria.ru/20240415/zdanie-1940235670.html
https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940342654_37:28:922:692_1920x0_80_0_0_c4477550343a1ea1c464e580730b0d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), домашние животные
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), домашние животные

Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту

© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского краяЖительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Хабаровского края Оксана Трефилова построила на участке рядом со своим коттеджем двухэтажную мини-гостиницу для кошек и собак благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Начинала Трефилова с одного зала и четырех номеров, сейчас их 16 в трех залах: два зала для крупных и мелких пород собак, один – для котов.
Овцы в загоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Семья из Архангельской области купила здание для овцеводства по гранту
15 апреля, 18:55
"Индустрия товаров и услуг для домашних питомцев сейчас на взлете, поэтому у нашего бизнеса перспективы хорошие. Спрос превышает предложение – в высокий сезон у нас всегда аншлаг. Уже в декабре хозяева животных бронируют номера в нашей гостинице на июль – сентябрь следующего года", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба.
Помог Трефиловой развить бизнес Фонд поддержки малого предпринимательства. За два последних года она получила два льготных займа на 450 тысяч рублей на обустройство вольеров для собак и замену электропроводки. В дальнейших планах – оснащение гостиницы видеокамерами.
© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского краяЖительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края
Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту
Также услуги самозанятым предлагает Гарантийный фонд края. В его активе три поручительства, выданных самозанятым. Получить поручительство фонда можно под кредит или займ на сумму не более 2,5 миллиона рублей на максимальный срок пять лет.
В Хабаровском крае растет число самозанятых граждан. За год с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года их стало больше на 21,7 тысячи человек. Минэкономразвития края сообщило, что по итогам 1 квартала 2024 года в регионе насчитывается 72 609 самозанятых. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 42,6%.
Флорист собирает букет - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Жительница алтайского Ярового установила цветомат благодаря соцконтракту
15 апреля, 14:15
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)домашние животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала