https://ria.ru/20240416/natsproekt-1940343992.html

Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту

Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту - РИА Новости, 16.04.2024

Жительница Хабаровского края открыла зоогостиницу благодаря нацпроекту

Жительница Хабаровского края Оксана Трефилова построила на участке рядом со своим коттеджем двухэтажную мини-гостиницу для кошек и собак благодаря нацпроекту... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:19

2024-04-16T12:19

2024-04-16T12:19

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жительница Хабаровского края Оксана Трефилова построила на участке рядом со своим коттеджем двухэтажную мини-гостиницу для кошек и собак благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Начинала Трефилова с одного зала и четырех номеров, сейчас их 16 в трех залах: два зала для крупных и мелких пород собак, один – для котов. "Индустрия товаров и услуг для домашних питомцев сейчас на взлете, поэтому у нашего бизнеса перспективы хорошие. Спрос превышает предложение – в высокий сезон у нас всегда аншлаг. Уже в декабре хозяева животных бронируют номера в нашей гостинице на июль – сентябрь следующего года", - сказала женщина, ее слова приводит пресс-служба. Помог Трефиловой развить бизнес Фонд поддержки малого предпринимательства. За два последних года она получила два льготных займа на 450 тысяч рублей на обустройство вольеров для собак и замену электропроводки. В дальнейших планах – оснащение гостиницы видеокамерами. Также услуги самозанятым предлагает Гарантийный фонд края. В его активе три поручительства, выданных самозанятым. Получить поручительство фонда можно под кредит или займ на сумму не более 2,5 миллиона рублей на максимальный срок пять лет. В Хабаровском крае растет число самозанятых граждан. За год с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года их стало больше на 21,7 тысячи человек. Минэкономразвития края сообщило, что по итогам 1 квартала 2024 года в регионе насчитывается 72 609 самозанятых. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года рост составил 42,6%.

https://ria.ru/20240415/zdanie-1940235670.html

https://ria.ru/20240415/tsvetomat-1940148348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), домашние животные