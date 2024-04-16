https://ria.ru/20240416/napadenie-1940449059.html

Нападение на священника в сиднейской церкви совершил 16-летний подросток

Нападение на священника в сиднейской церкви совершил 16-летний подросток - РИА Новости, 16.04.2024

Нападение на священника в сиднейской церкви совершил 16-летний подросток

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее совершил 16-летний подросток, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:36

2024-04-16T19:36

2024-04-16T19:36

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви в Сиднее совершил 16-летний подросток, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Шестнадцатилетний подросток, задержанный за ножевое нападение в сиднейской церкви в понедельник вечером, в январе был отпущен под залог за хорошее поведение. Ему было предъявлено обвинение в нескольких правонарушениях, в том числе в хранении ножа после инцидента на вокзале Сиднея в прошлом году", - сообщает ABC со ссылкой на данные полиции. Ранее сообщалось, что на ассирийского австралийского епископа во время церковной службы в Сиднее напал вооруженный преступник. На кадрах распространяемой видеозаписи можно увидеть, как епископ Мар Мари Эммануэль обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и несколько раз ударяет ножом. Позже полиция сообщила, что в результате вооруженного нападения четыре человека получили ранения, а предполагаемый преступник был задержан. Само преступление было позже было названо террористическим актом, мотивированным религиозным экстремизмом. Телеканал также отметил, что ему удалось узнать личность 16-летнего подростка, однако было принято решение не публиковать имя задержанного. Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб заявила, что полиция Австралии арестует участников беспорядков после нападения с ножом на епископа, во время которых было ранено несколько офицеров полиции и повреждено 30 полицейских машин. В понедельник вечером полиция вошла в церковь, чтобы арестовать атаковавшего священника подростка, которого удерживали прихожане. Однако по мере того, как ярость за пределами церкви росла, толпа начала забрасывать прибывших офицеров различными предметами, включая кирпичи, обломки бетона и бутылки. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как толпа скандирует "Выведите его, выведите его!" По словам Уэбб, во время этих беспорядков толпа напала на прибывших на место преступления офицеров полиции, а окна полицейских машин были разбиты.

https://ria.ru/20240413/napadenie-1939775423.html

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в мире, сидней, новый южный уэльс, австралия