https://ria.ru/20240416/moldavia-1940443649.html

Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор

Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор - РИА Новости, 16.04.2024

Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор

Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:56

2024-04-16T18:56

2024-04-16T20:52

в мире

молдавия

украина

гагаузия

илан шор

евросоюз

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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале. "Как только границы ЕС откроются, страну покинут все, кто сможет. Нас ждет судьба Прибалтийских стран, откуда люди уезжали семьями в поисках лучшей жизни. Это станет началом конца молдавского народа. <…> Что будет с Приднестровьем и Гагаузией? Вступление в ЕС только усилит раскол", — говорится в публикации.Шор уверен, что после вступления в ЕС в Молдавию хлынут беженцы, так как страна будет обязана принимать их. Это приведет к возникновению гетто и росту преступности, что окончательно обрушит экономику.В Молдавии взлетит стоимость газа и электроэнергии, как это произошло в Европе, республика потеряет доступ к рынкам России и Белоруссии."Этого удара не перенесут многие наши аграрии. Молдавскому бизнесу придет конец: конкуренции не выдержат 90 процентов молдавских предпринимателей", — уверен Шор.Так политик прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, который 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции.Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

украина

гагаузия

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в мире, молдавия, украина, гагаузия, илан шор, евросоюз