Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор
Шор: вступление Молдавии в ЕС поставит под вопрос существование народа
© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.
"Как только границы ЕС откроются, страну покинут все, кто сможет. Нас ждет судьба Прибалтийских стран, откуда люди уезжали семьями в поисках лучшей жизни. Это станет началом конца молдавского народа. <…> Что будет с Приднестровьем и Гагаузией? Вступление в ЕС только усилит раскол", — говорится в публикации.
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Шор уверен, что после вступления в ЕС в Молдавию хлынут беженцы, так как страна будет обязана принимать их. Это приведет к возникновению гетто и росту преступности, что окончательно обрушит экономику.
В Молдавии взлетит стоимость газа и электроэнергии, как это произошло в Европе, республика потеряет доступ к рынкам России и Белоруссии.
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"Этого удара не перенесут многие наши аграрии. Молдавскому бизнесу придет конец: конкуренции не выдержат 90 процентов молдавских предпринимателей", — уверен Шор.
Так политик прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, который 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции.
Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября.
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Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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