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Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор - РИА Новости, 16.04.2024
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18:56 16.04.2024 (обновлено: 20:52 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/moldavia-1940443649.html
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор - РИА Новости, 16.04.2024
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:56
2024-04-16T20:52
в мире
молдавия
украина
гагаузия
илан шор
евросоюз
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале. "Как только границы ЕС откроются, страну покинут все, кто сможет. Нас ждет судьба Прибалтийских стран, откуда люди уезжали семьями в поисках лучшей жизни. Это станет началом конца молдавского народа. &lt;…&gt; Что будет с Приднестровьем и Гагаузией? Вступление в ЕС только усилит раскол", — говорится в публикации.Шор уверен, что после вступления в ЕС в Молдавию хлынут беженцы, так как страна будет обязана принимать их. Это приведет к возникновению гетто и росту преступности, что окончательно обрушит экономику.В Молдавии взлетит стоимость газа и электроэнергии, как это произошло в Европе, республика потеряет доступ к рынкам России и Белоруссии.&quot;Этого удара не перенесут многие наши аграрии. Молдавскому бизнесу придет конец: конкуренции не выдержат 90 процентов молдавских предпринимателей&quot;, — уверен Шор.Так политик прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, который 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции.Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября.Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, украина, гагаузия, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Гагаузия, Илан Шор, Евросоюз
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране, заявил Шор

Шор: вступление Молдавии в ЕС поставит под вопрос существование народа

© Sputnik / Anatolii KiriakФлажки Молдавии
Флажки Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флажки Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа, написал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.
"Как только границы ЕС откроются, страну покинут все, кто сможет. Нас ждет судьба Прибалтийских стран, откуда люди уезжали семьями в поисках лучшей жизни. Это станет началом конца молдавского народа. <…> Что будет с Приднестровьем и Гагаузией? Вступление в ЕС только усилит раскол", — говорится в публикации.
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Шор уверен, что после вступления в ЕС в Молдавию хлынут беженцы, так как страна будет обязана принимать их. Это приведет к возникновению гетто и росту преступности, что окончательно обрушит экономику.
В Молдавии взлетит стоимость газа и электроэнергии, как это произошло в Европе, республика потеряет доступ к рынкам России и Белоруссии.
«

"Этого удара не перенесут многие наши аграрии. Молдавскому бизнесу придет конец: конкуренции не выдержат 90 процентов молдавских предпринимателей", — уверен Шор.

Так политик прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, который 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции.
Как сообщила президент Майя Санду, референдум о вступлении Молдавии в ЕС может пройти 20 октября.
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Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Формальный старт переговорам о будущем членстве дали на саммите ЕС в минувшем декабре.
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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