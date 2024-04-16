https://ria.ru/20240416/moldavia-1940442854.html
В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС
В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС - РИА Новости, 16.04.2024
В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС
Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) призвала все патриотические силы страны объединиться для выработки единой стратегии по отношению к... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:52
2024-04-16T18:52
2024-04-16T18:52
в мире
молдавия
майя санду
псрм
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_0:94:2994:1778_1920x0_80_0_0_7ef6ef46cb6bcfd5a8af230111c58e17.jpg
КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) призвала все патриотические силы страны объединиться для выработки единой стратегии по отношению к референдуму о вступлении ЕС, который считает неоправданным и антиправовым. Ранее во вторник конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. "Партия социалистов выражает недоумение в связи с решением Конституционного суда. ПСРМ призывает все патриотические силы страны объединиться с целью выработки единой стратегии применительно к антиправовому референдуму, который преследует единственную цель – помочь Майе Санду (президент Молдавии - ред.) удержаться у власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Подчеркивается, что Конституционный суд превысил собственные полномочия и проигнорировал все доводы юристов "по неоправданному проведению референдума, затрагивающего суверенитет Молдовы, и совмещению его с выборами президента страны". "Партия социалистов по-прежнему считает недопустимым попрание Конституции, не допускающей навязывание общеобязательной идеологии. ПСРМ считает незыблемыми конституционные принципы независимости, суверенитета и нейтралитета Республики Молдова и недопущение полной или частичной передачи их наднациональным органам", - поясняется в сообщении. Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября. На сайте парламента был опубликован проект поправок в конституцию, по которому преамбула основного закона будет дополнена словами о провозглашении "интеграции в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3e809ad1f43b6307095540a1058c64be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, псрм, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, ПСРМ, Евросоюз
В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС
Социалисты Молдавии призвали патриотов выступить против референдума о ЕС
КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) призвала все патриотические силы страны объединиться для выработки единой стратегии по отношению к референдуму о вступлении ЕС, который считает неоправданным и антиправовым.
Ранее во вторник конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума.
"Партия социалистов выражает недоумение в связи с решением Конституционного суда. ПСРМ
призывает все патриотические силы страны объединиться с целью выработки единой стратегии применительно к антиправовому референдуму, который преследует единственную цель – помочь Майе Санду
(президент Молдавии - ред.) удержаться у власти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Подчеркивается, что Конституционный суд превысил собственные полномочия и проигнорировал все доводы юристов "по неоправданному проведению референдума, затрагивающего суверенитет Молдовы, и совмещению его с выборами президента страны". "Партия социалистов по-прежнему считает недопустимым попрание Конституции, не допускающей навязывание общеобязательной идеологии. ПСРМ считает незыблемыми конституционные принципы независимости, суверенитета и нейтралитета Республики Молдова и недопущение полной или частичной передачи их наднациональным органам", - поясняется в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября. На сайте парламента был опубликован проект поправок в конституцию, по которому преамбула основного закона будет дополнена словами о провозглашении "интеграции в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".