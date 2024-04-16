https://ria.ru/20240416/miting-1940464644.html

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах глушат интернет

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах глушат интернет - РИА Новости, 16.04.2024

В Тбилиси на акции против закона об иноагентах глушат интернет

На акции перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, где митингующие выступают против принятия закона об иноагентах, глушат интернет и... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:23

2024-04-16T21:23

2024-04-16T21:23

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ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. На акции перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, где митингующие выступают против принятия закона об иноагентах, глушат интернет и сотовую сеть, передает корреспондент РИА Новости. С эпицентра митинга нет возможности использовать интернет или любую сотовую сеть. Организаторы митинга утверждают, что это не первый случай, когда в ходе демонстраций, предположительно искусственно возникают проблемы с сетью. В Тбилиси проходит митинг против принятия закона об иноагентах. Во вторник парламент приступил к его рассмотрению для голосования в первом чтении. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле текущего года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240416/korter-1940462824.html

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Обстановка у здания парламента Грузии, где силовики начали глушить связь Жители Тбилиси проводят очередную акцию против принятия законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-16T21:23 true PT0M13S

Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы. 2024-04-16T21:23 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии