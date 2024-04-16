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В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов
В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 16.04.2024
В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов
МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:21
2024-04-16T21:21
2024-04-16T21:28
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ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга уже пострадал один сотрудник правоохранительных органов."МВД Грузии еще раз призывает участников акции на прилегающей к парламенту территории повиноваться указаниям правоохранителей, воздержаться от насильственных действий и нападений на полицейских. В ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД", - говорится в заявлении министерства.
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Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах
Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы.
2024-04-16T21:21
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Обстановка у здания парламента Грузии, где силовики начали глушить связь
Жители Тбилиси проводят очередную акцию против принятия законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-16T21:21
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в мире, тбилиси, видео
В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов
ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга уже пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
2024-04-16T21:21
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В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов
В Тбилиси во время митинга против закона об иноагентах пострадал силовик
ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга уже пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
"МВД Грузии еще раз призывает участников акции на прилегающей к парламенту территории повиноваться указаниям правоохранителей, воздержаться от насильственных действий и нападений на полицейских. В ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД", - говорится в заявлении министерства.