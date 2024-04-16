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В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов

В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 16.04.2024

В Тбилиси во время митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов

МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:21

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2024-04-16T21:28

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ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. МВД Грузии призывает участников акции протеста в Тбилиси против закона об иноагентах прекратить нападения на полицейских, по данным ведомства, в ходе митинга уже пострадал один сотрудник правоохранительных органов."МВД Грузии еще раз призывает участников акции на прилегающей к парламенту территории повиноваться указаниям правоохранителей, воздержаться от насильственных действий и нападений на полицейских. В ходе акции уже пострадал один сотрудник МВД", - говорится в заявлении министерства.

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Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы. 2024-04-16T21:21 true PT0M48S

Обстановка у здания парламента Грузии, где силовики начали глушить связь Жители Тбилиси проводят очередную акцию против принятия законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-16T21:21 true PT0M13S

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