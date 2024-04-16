https://ria.ru/20240416/mina-1940414263.html

В Горловке мирная жительница пострадала при подрыве мины "Лепесток"

В Горловке мирная жительница пострадала при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 16.04.2024

В Горловке мирная жительница пострадала при подрыве мины "Лепесток"

Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:32

2024-04-16T16:32

2024-04-16T16:32

горловка

донецкая народная республика

донбасс

оон

сцкк

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Горловке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 16 апреля по состоянию на 16:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц… населенный пункт Горловка… в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Большая Гольма получила ранение женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног, она срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. "Лепесток" является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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горловка, донецкая народная республика, донбасс, оон, сцкк, стирол, происшествия