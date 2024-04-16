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Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог - РИА Новости, 16.04.2024
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17:08 16.04.2024 (обновлено: 17:15 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог - РИА Новости, 16.04.2024
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог, сообщает издание Khaleej Times. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:08
2024-04-16T17:15
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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог, сообщает издание Khaleej Times. Отмечается, что сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихийных бедствий рекомендовало жителям ОАЭ оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций заявило, что из-за погодных условий было прервано движение поездов между двумя станциями местного метро. Сообщается, что из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам Дубая.
https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html
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Затопленные улицы Дубая
Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ.
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в мире, оаэ, дубай
В мире, ОАЭ, Дубай
Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог

Khaleej Times: ливни, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог

Читать ria.ru в
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог, сообщает издание Khaleej Times.
Отмечается, что сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды.
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Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихийных бедствий рекомендовало жителям ОАЭ оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат.
Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций заявило, что из-за погодных условий было прервано движение поездов между двумя станциями местного метро.
Сообщается, что из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам Дубая.
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