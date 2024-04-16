https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html

Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог

Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог - РИА Новости, 16.04.2024

Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог, сообщает издание Khaleej Times. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:15

в мире

оаэ

дубай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940423168_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54bcb782ed51e77adde1119a608b23e2.jpg

КАИР, 16 апр - РИА Новости. Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог, сообщает издание Khaleej Times. Отмечается, что сильные осадки начали выпадать в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихийных бедствий рекомендовало жителям ОАЭ оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Управление дорог и коммуникаций заявило, что из-за погодных условий было прервано движение поездов между двумя станциями местного метро. Сообщается, что из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам Дубая.

https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html

https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939756944.html

оаэ

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные улицы Дубая Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ. 2024-04-16T17:08 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, дубай