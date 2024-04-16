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Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" - РИА Новости, 16.04.2024
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22:56 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/likvidatsiya-1940474892.html
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы"
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" - РИА Новости, 16.04.2024
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетных сил батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:56
2024-04-16T22:56
в мире
ливан
израиль
иран
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетных сил батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах", ответственного за центральный и западный регионы Ливана. "В районе Кфар-Дунин ВВС ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори, командующего ракетным подразделением сил "Радван" в составе "Хезболлах" по центральному и западному регионам Ливана. В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из центрального и западного регионов Ливана", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в ходе авиаудара был ликвидирован еще один радикал из ракетных сил "Хезболлах". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/otvet-1940008223.html
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, ливан, израиль, иран, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетных сил батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах", ответственного за центральный и западный регионы Ливана.
"В районе Кфар-Дунин ВВС ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори, командующего ракетным подразделением сил "Радван" в составе "Хезболлах" по центральному и западному регионам Ливана. В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из центрального и западного регионов Ливана", - говорится в сообщении.
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Военные добавили, что в ходе авиаудара был ликвидирован еще один радикал из ракетных сил "Хезболлах".
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреЛиванИзраильИранХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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