https://ria.ru/20240416/likvidatsiya-1940474892.html

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы"

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы" - РИА Новости, 16.04.2024

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира ракетных сил "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетных сил батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:56

2024-04-16T22:56

2024-04-16T22:56

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ливан

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хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации одного из командиров ракетных сил батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболлах", ответственного за центральный и западный регионы Ливана. "В районе Кфар-Дунин ВВС ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори, командующего ракетным подразделением сил "Радван" в составе "Хезболлах" по центральному и западному регионам Ливана. В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из центрального и западного регионов Ливана", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в ходе авиаудара был ликвидирован еще один радикал из ракетных сил "Хезболлах". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/otvet-1940008223.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

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в мире, ливан, израиль, иран, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году