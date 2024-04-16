Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 16.04.2024 (обновлено: 10:12 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 16.04.2024
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:36
2024-04-16T10:12
происшествия
кемеровская область
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940308670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfc32d73cf0111fdd643faecadef85db.jpg
КЕМЕРОВО, 16 апр — РИА Новости. В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности."Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", — говорится в публикации.По данным спецслужбы, в начале года задержанный получил задание от неизвестных лиц с территории Украины. За денежное вознаграждение он планировал диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали.По месту проживания мужчины изъяли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карту участка железной дороги.Сейчас диверсант находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
https://ria.ru/20240327/podzhog-1936145354.html
https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html
кемеровская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание диверсанта, причастного к подготовке поджогов на Транссибе
Задержание диверсанта, причастного к подготовке поджогов на Транссибе
2024-04-16T08:36
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940308670_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50f99a78107e8a9c05c567bebec0865b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, украина, россия
Происшествия, Кемеровская область, Украина, Россия
В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов

В Кузбассе задержали подозреваемого в подготовке диверсий на Транссибе

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 апр — РИА Новости. В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.
"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", — говорится в публикации.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Краснодаре четыре человека подожгли батарейный шкаф на железной дороге
27 марта, 13:22
По данным спецслужбы, в начале года задержанный получил задание от неизвестных лиц с территории Украины. За денежное вознаграждение он планировал диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали.
По месту проживания мужчины изъяли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карту участка железной дороги.
Сейчас диверсант находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".
Задержание подростков, пытавшихся совершить диверсию в Уфе
В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию
3 апреля, 11:55
 
ПроисшествияКемеровская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала