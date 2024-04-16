https://ria.ru/20240416/kuzbass-1940304051.html

В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов

В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 16.04.2024

В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов

В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:36

2024-04-16T08:36

2024-04-16T10:12

происшествия

кемеровская область

украина

россия

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КЕМЕРОВО, 16 апр — РИА Новости. В Кузбассе задержали диверсанта, готовившего поджоги релейных шкафов на железной дороге, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности."Проведенными УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно-разыскными мероприятиями установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", — говорится в публикации.По данным спецслужбы, в начале года задержанный получил задание от неизвестных лиц с территории Украины. За денежное вознаграждение он планировал диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали.По месту проживания мужчины изъяли две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карту участка железной дороги.Сейчас диверсант находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

https://ria.ru/20240327/podzhog-1936145354.html

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

кемеровская область

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Задержание диверсанта, причастного к подготовке поджогов на Транссибе Задержание диверсанта, причастного к подготовке поджогов на Транссибе 2024-04-16T08:36 true PT0M40S

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происшествия, кемеровская область, украина, россия