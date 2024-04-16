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В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя - РИА Новости, 16.04.2024
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16:17 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940411477.html
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя - РИА Новости, 16.04.2024
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя
Вода, зашедшая в понедельник в микрорайон Тополя в Кургане, продолжает прибывать, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:17
2024-04-16T16:17
происшествия
курган
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Вода, зашедшая в понедельник в микрорайон Тополя в Кургане, продолжает прибывать, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации. "В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Сегодня она продолжает прибывать. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Напомним, что в микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы стоят у моста по ул. Казейкина", - говорится в сообщении.
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происшествия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя

Власти: паводковая вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя, идет эвакуация

© Фото : пресс-служба губернатора Курганской областиРайон железнодорожного моста в Кургане
Район железнодорожного моста в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курганской области
Район железнодорожного моста в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Вода, зашедшая в понедельник в микрорайон Тополя в Кургане, продолжает прибывать, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации.
«
"В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Сегодня она продолжает прибывать. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Напомним, что в микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы стоят у моста по ул. Казейкина", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурганНаводнения в России — 2024
 
 
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