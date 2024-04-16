https://ria.ru/20240416/kurgan-1940411477.html

В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя

В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя - РИА Новости, 16.04.2024

В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя

Вода, зашедшая в понедельник в микрорайон Тополя в Кургане, продолжает прибывать, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:17

2024-04-16T16:17

2024-04-16T16:17

происшествия

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр - РИА Новости. Вода, зашедшая в понедельник в микрорайон Тополя в Кургане, продолжает прибывать, идет эвакуация жителей, сообщила пресс-служба горадминистрации. "В микрорайон Тополя вчера вечером зашла вода. Сегодня она продолжает прибывать. Число подтопленных улиц увеличивается с каждой минутой. Напомним, что в микрорайоне продолжается эвакуация граждан. Автобусы стоят у моста по ул. Казейкина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240413/kurgan-1939759276.html

курган

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происшествия, курган, наводнения в россии — 2024