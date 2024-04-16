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Уровень воды в Кетовском округе вырос до десяти метров

Уровень воды в Кетовском округе вырос до десяти метров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в Кетовском округе вырос до десяти метров

Уровень воды в реке Тобол у села Кетово Курганской области вырос до десяти метров, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:37

2024-04-16T14:37

2024-04-16T15:19

курган

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

гидрометцентр

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РАИ Новости. Уровень воды в реке Тобол у села Кетово Курганской области вырос до десяти метров, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале."В районе Кетово и еще ряда населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до десяти метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган", — говорится в публикации.Глава региона отметил, что вода пришла в район железнодорожного моста в Кургане. Он призвал жителей не испытывать судьбу и эвакуироваться.Гидрометцентр предупредил, что во вторник ожидаются осадки до 14 миллиметров, а также южный ветер до 14 метров в секунду, что ускорит течение воды в сторону Кургана.По прогнозу МЧС, вода продолжит прибывать в районе города в ближайшие пару дней. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, подтопленными в шести муниципальных округах остаются 305 домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

курган

курганская область

тобол (река)

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-16T14:37 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область, гидрометцентр, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)