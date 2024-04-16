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Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков
В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:15
2024-04-16T14:15
2024-04-16T14:15
происшествия
жкх
курган
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
курганская область
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков. Во вторник Куренков вместе с властями региона и города ознакомился с состоянием дамбы в Кургане. "Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", - ответил Куренков на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, курган, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область
Происшествия, ЖКХ, Курган, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Курганская область
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков
Глава МЧС Куренков: в причинах затопления Кургана разберутся спецорганы