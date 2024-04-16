https://ria.ru/20240416/kurgan-1940373834.html

Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков

Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024

Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков

В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:15

2024-04-16T14:15

2024-04-16T14:15

происшествия

жкх

курган

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

курганская область

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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков. Во вторник Куренков вместе с властями региона и города ознакомился с состоянием дамбы в Кургане. "Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", - ответил Куренков на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, курган, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область