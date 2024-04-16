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Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024
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14:15 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940373834.html
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков - РИА Новости, 16.04.2024
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков
В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:15
2024-04-16T14:15
происшествия
жкх
курган
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
курганская область
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков. Во вторник Куренков вместе с властями региона и города ознакомился с состоянием дамбы в Кургане. "Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", - ответил Куренков на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.
курган
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происшествия, жкх, курган, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область
Происшествия, ЖКХ, Курган, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Курганская область
Причины затопления Кургана выяснят специальные органы, заявил Куренков

Глава МЧС Куренков: в причинах затопления Кургана разберутся спецорганы

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в городе Курган
Разлив реки Тобол в районе микрорайона Старокомогоровка в городе Курган - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в городе Курган
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В причинах подтопления Кургана разберутся специальные органы, представители МЧС - это не прокурорские сотрудники, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков.
Во вторник Куренков вместе с властями региона и города ознакомился с состоянием дамбы в Кургане.
"Мы не прокурорские работники, не следственные, не судьи. Специальные органы разберутся, но будет это позже", - ответил Куренков на вопрос журналистов о том, почему произошло подтопления некоторых микрорайонов города.
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ПроисшествияЖКХКурганАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Курганская область
 
 
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