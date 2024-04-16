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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 745 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана в 10:00 (08:00 мск) поднялся до 745 сантиметров, сообщила горадминистрация на сайте. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:08

2024-04-16T08:08

2024-04-16T09:06

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

курган

курганская область

происшествия

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в 10:00 (08:00 мск) поднялся до 745 сантиметров, сообщила горадминистрация на сайте.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в Курганской области, в 08:00 (06:00 мск) 16 апреля он составлял 742 сантиметра. Таким образом, уровень воды вырос на три сантиметра за два часа.По прогнозу МЧС, вода продолжит прибывать в районе города в ближайшие пару дней. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров.В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава региона призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, подтопленными в шести муниципальных округах остаются 305 домов и 685 приусадебных участков.

тобол (река)

курган

курганская область

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-16T08:08 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тобол (река), наводнения в россии — 2024, курган, курганская область, происшествия, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)