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Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова - РИА Новости, 16.04.2024
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17:51 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/konferentsiya-1940431246.html
Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова
Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова - РИА Новости, 16.04.2024
Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова после отмены консервативной конференции в бельгийской столице. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:51
2024-04-16T17:51
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БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова после отмены консервативной конференции в бельгийской столице. "Бельгийская полиция решила запретить "Конференцию национального консерватизма" в Брюсселе всего через два часа после ее начала. Думаю, они больше не могли выносить свободу слова", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее мэр муниципалитета Сен-Жосс-Тен-Ноде в Брюссельском столичном регионе Эмир Кир запретил проведение европейской конференции правых консервативных политических сил Европы, в которой должен был участвовать Орбан и другие правые политики. Ранее организаторам отказали в аренде помещений в двух других кварталах Брюсселя. По его словам, в последний раз его "пытались заставить замолчать с помощью полиции", когда в 1988 году он выступал против коммунизма в Венгрии. "Мы не сдались тогда и не сдадимся и в этот раз!" - добавил Орбан. В соцсети Facebook* он написал, что Брюссель "вышел на новый уровень". "Если кто-то выступает за мир, его просто запрещают. Чудес не бывает, 9 июня нам надо высказаться, что мы не хотим войны", - отметил венгерский премьер. Как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet, мэр Брюсселя угрожал отключить электричество в зале проведения мероприятия, а бельгийские полицейские, явившись на место проведения конференции "испугалась камер" и уехали за подкреплением. Полицейские заявили, что мероприятие "угрожает общественной безопасности" и приказали прекратить его. Конференция должна была проходить в два дня, выступление Орбана было запланировано утром в среду. Помимо него в мероприятии должны были принять участие бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель фракции "Европейские консерваторы и реформисты" Рышард Легутко, бывший министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и другие политики из европейских консервативных партий. Инцидент произошел менее чем за два месяца до выборов в Европейский парламент, где правые силы и евроскептики могут существенно усилить свое присутствие. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231002/mask-1899813317.html
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в мире, брюссель, венгрия, европа, виктор орбан, матеуш моравецкий, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европарламент
Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова

Орбан об отмене консервативной конференции: они не могли выносить свободу слова

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в нарушении свободы слова после отмены консервативной конференции в бельгийской столице.
«
"Бельгийская полиция решила запретить "Конференцию национального консерватизма" в Брюсселе всего через два часа после ее начала. Думаю, они больше не могли выносить свободу слова", - написал Орбан в соцсети Х.
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2 октября 2023, 00:51
Ранее мэр муниципалитета Сен-Жосс-Тен-Ноде в Брюссельском столичном регионе Эмир Кир запретил проведение европейской конференции правых консервативных политических сил Европы, в которой должен был участвовать Орбан и другие правые политики. Ранее организаторам отказали в аренде помещений в двух других кварталах Брюсселя.
По его словам, в последний раз его "пытались заставить замолчать с помощью полиции", когда в 1988 году он выступал против коммунизма в Венгрии.
«
"Мы не сдались тогда и не сдадимся и в этот раз!" - добавил Орбан.
В соцсети Facebook* он написал, что Брюссель "вышел на новый уровень".
«
"Если кто-то выступает за мир, его просто запрещают. Чудес не бывает, 9 июня нам надо высказаться, что мы не хотим войны", - отметил венгерский премьер.
Как сообщила венгерская газета Magyar Nemzet, мэр Брюсселя угрожал отключить электричество в зале проведения мероприятия, а бельгийские полицейские, явившись на место проведения конференции "испугалась камер" и уехали за подкреплением. Полицейские заявили, что мероприятие "угрожает общественной безопасности" и приказали прекратить его.
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Такого никто не предвидел. Орбана подвели традиционные ценности
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Конференция должна была проходить в два дня, выступление Орбана было запланировано утром в среду. Помимо него в мероприятии должны были принять участие бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель фракции "Европейские консерваторы и реформисты" Рышард Легутко, бывший министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и другие политики из европейских консервативных партий.
Инцидент произошел менее чем за два месяца до выборов в Европейский парламент, где правые силы и евроскептики могут существенно усилить свое присутствие.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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