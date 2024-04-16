https://ria.ru/20240416/inoagent-1940406831.html

Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.04.2024

Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента

Советский суд Уфы оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Дремина* (он же рэпер Face*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:02

2024-04-16T16:02

2024-04-16T16:02

происшествия

уфа

россия

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УФА, 16 апр – РИА Новости. Советский суд Уфы оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Дремина* (он же рэпер Face*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Иван Дремин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента – ред.), ему назначено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде.Собеседник агентства уточнил, что рэпер распространил в своем Telegram-канале информацию без иноагентской плашки. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240416/san-1940286947.html

уфа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, россия