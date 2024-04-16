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Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.04.2024
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16:02 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/inoagent-1940406831.html
Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента
Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.04.2024
Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента
Советский суд Уфы оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Дремина* (он же рэпер Face*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:02
2024-04-16T16:02
происшествия
уфа
россия
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УФА, 16 апр – РИА Новости. Советский суд Уфы оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Дремина* (он же рэпер Face*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. &quot;Иван Дремин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента – ред.), ему назначено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу&quot;, - сказали в суде.Собеседник агентства уточнил, что рэпер распространил в своем Telegram-канале информацию без иноагентской плашки. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Суд оштрафовал рэпера Face* за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face на 30 тыс рублей за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face*. Архивное фото
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УФА, 16 апр – РИА Новости. Советский суд Уфы оштрафовал на 30 тысяч рублей Ивана Дремина* (он же рэпер Face*) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Иван Дремин* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента – ред.), ему назначено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сказали в суде.

Собеседник агентства уточнил, что рэпер распространил в своем Telegram-канале информацию без иноагентской плашки.
В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.
В апреле 2022 года министерство юстиции РФ включило Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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Вчера, 01:44
 
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