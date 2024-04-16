https://ria.ru/20240416/innovatsii-1940427023.html
Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области
Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области - РИА Новости, 16.04.2024
Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководством департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян в КНР заявил,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:28
2024-04-16T17:28
2024-04-16T17:28
рязанская область
китай
хэйлунцзян
павел малков
игорь моргулов
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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководством департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян в КНР заявил, что внедрение инноваций имеет ключевое значение для региона, и предложил создать международную ассоциацию сотрудничества в этой сфере, сообщила пресс-служба правительства региона. Малков во вторник сообщил, что находится в командировке в Китае. Там у него прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым и торгпредом РФ в КНР Алексеем Дахновским, с представителями китайской торгово-промышленной палаты по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства в сфере высокотехнологичных производств. "Рязанская область всегда делала ставку на внедрение инноваций. Это имеет ключевое значение для региона", - приводятся в сообщении слова Малкова со встречи с представителями провинции Хэйлунцзян. Губернатор, отмечает пресс-служба, представил инновационную экосистему Рязанской области, которая включает пять университетов, три научно-исследовательских института, а также около 30 инновационных предприятий. Создана современная инфраструктура поддержки, работает научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина", резидентами которого уже стали 50 компаний, а еще десять получают этот статус сейчас. "Губернатор подробно остановился на возможностях сотрудничества в сфере инноваций. Было продолжено начатое на других площадках обсуждение создания международной ассоциации инновационного сотрудничества, кооперации между институтами развития провинции Хэйлунцзян и Рязанской областью, формирования международной особой экономической зоны со специализацией на развитии аэрокосмических технологий", - подчеркивается в сообщении. Малков предложил рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах на территории "Аэрокосмической инновационной долины" компаний провинции Хэйлунзян, которым будут обеспечены максимальные преференции. Он также выступил с предложением отработать механизмы кооперации между резидентами долины и высокотехнологичными компаниями провинции, максимально использовать возможности продвижения продукции и технологий на рынки двух стран. На встрече с Моргуловым и Дахновским, уточняется в сообщении, обсуждались перспективы сотрудничества Рязанской области и Китая. "КНР постоянно в первой пятерке стран-контрагентов области по товарообороту. По итогам прошлого года он составил 22% от общего объема внешней торговли, рост к 2022 году на 30%. КНР заняла первое место среди наших внешнеторговых партнеров. Есть перспективы для наращивания сотрудничества", – подытожил губернатор.
https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html
https://ria.ru/20240415/institut-1940115645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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китай, хэйлунцзян, павел малков, игорь моргулов
Рязанская область, Китай, Хэйлунцзян, Павел Малков, Игорь Моргулов
РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководством департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян в КНР заявил, что внедрение инноваций имеет ключевое значение для региона, и предложил создать международную ассоциацию сотрудничества в этой сфере, сообщила пресс-служба правительства региона.
Малков во вторник сообщил, что находится в командировке в Китае. Там у него прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым
и торгпредом РФ в КНР Алексеем Дахновским, с представителями китайской торгово-промышленной палаты по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства в сфере высокотехнологичных производств.
"Рязанская область всегда делала ставку на внедрение инноваций. Это имеет ключевое значение для региона", - приводятся в сообщении слова Малкова со встречи с представителями провинции Хэйлунцзян.
Губернатор, отмечает пресс-служба, представил инновационную экосистему Рязанской области, которая включает пять университетов, три научно-исследовательских института, а также около 30 инновационных предприятий. Создана современная инфраструктура поддержки, работает научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина", резидентами которого уже стали 50 компаний, а еще десять получают этот статус сейчас.
"Губернатор подробно остановился на возможностях сотрудничества в сфере инноваций. Было продолжено начатое на других площадках обсуждение создания международной ассоциации инновационного сотрудничества, кооперации между институтами развития провинции Хэйлунцзян и Рязанской областью, формирования международной особой экономической зоны со специализацией на развитии аэрокосмических технологий", - подчеркивается в сообщении.
Малков предложил рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах на территории "Аэрокосмической инновационной долины" компаний провинции Хэйлунзян, которым будут обеспечены максимальные преференции. Он также выступил с предложением отработать механизмы кооперации между резидентами долины и высокотехнологичными компаниями провинции, максимально использовать возможности продвижения продукции и технологий на рынки двух стран.
На встрече с Моргуловым и Дахновским, уточняется в сообщении, обсуждались перспективы сотрудничества Рязанской области и Китая.
"КНР постоянно в первой пятерке стран-контрагентов области по товарообороту. По итогам прошлого года он составил 22% от общего объема внешней торговли, рост к 2022 году на 30%. КНР заняла первое место среди наших внешнеторговых партнеров. Есть перспективы для наращивания сотрудничества", – подытожил губернатор.