https://ria.ru/20240416/innovatsii-1940427023.html

Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области

Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области - РИА Новости, 16.04.2024

Малков: внедрение инноваций имеет ключевое значение для Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководством департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян в КНР заявил,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:28

2024-04-16T17:28

2024-04-16T17:28

рязанская область

китай

хэйлунцзян

павел малков

игорь моргулов

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РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководством департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян в КНР заявил, что внедрение инноваций имеет ключевое значение для региона, и предложил создать международную ассоциацию сотрудничества в этой сфере, сообщила пресс-служба правительства региона. Малков во вторник сообщил, что находится в командировке в Китае. Там у него прошли встречи с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Моргуловым и торгпредом РФ в КНР Алексеем Дахновским, с представителями китайской торгово-промышленной палаты по вопросам экспорта продуктов питания, а также с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян по обсуждению перспектив партнерства в сфере высокотехнологичных производств. "Рязанская область всегда делала ставку на внедрение инноваций. Это имеет ключевое значение для региона", - приводятся в сообщении слова Малкова со встречи с представителями провинции Хэйлунцзян. Губернатор, отмечает пресс-служба, представил инновационную экосистему Рязанской области, которая включает пять университетов, три научно-исследовательских института, а также около 30 инновационных предприятий. Создана современная инфраструктура поддержки, работает научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина", резидентами которого уже стали 50 компаний, а еще десять получают этот статус сейчас. "Губернатор подробно остановился на возможностях сотрудничества в сфере инноваций. Было продолжено начатое на других площадках обсуждение создания международной ассоциации инновационного сотрудничества, кооперации между институтами развития провинции Хэйлунцзян и Рязанской областью, формирования международной особой экономической зоны со специализацией на развитии аэрокосмических технологий", - подчеркивается в сообщении. Малков предложил рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектах на территории "Аэрокосмической инновационной долины" компаний провинции Хэйлунзян, которым будут обеспечены максимальные преференции. Он также выступил с предложением отработать механизмы кооперации между резидентами долины и высокотехнологичными компаниями провинции, максимально использовать возможности продвижения продукции и технологий на рынки двух стран. На встрече с Моргуловым и Дахновским, уточняется в сообщении, обсуждались перспективы сотрудничества Рязанской области и Китая. "КНР постоянно в первой пятерке стран-контрагентов области по товарообороту. По итогам прошлого года он составил 22% от общего объема внешней торговли, рост к 2022 году на 30%. КНР заняла первое место среди наших внешнеторговых партнеров. Есть перспективы для наращивания сотрудничества", – подытожил губернатор.

https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html

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китай

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, хэйлунцзян, павел малков, игорь моргулов