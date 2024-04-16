Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области
ПЕНЗА, 16 апр - РИА Новости. Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом культуры, поликлинику, три многоквартирных дома и четыре линии водопровода, а также приступили к ремонту канализационно-насосных станций, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Нахожусь в Запорожской области с рабочей поездкой. Линия соприкосновения - всего в 6 километрах от города Пологи. Но здесь активно идет работа по возвращению к нормальной жизни... За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали три школы, три многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок дом культуры. Благодаря пензенцам, бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой получили 125 домовладений. Мы уже отремонтировали в Пологах четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди - ремонт канализационно-насосных станций", - написал Мельниченко.
По его словам, пензенские специалисты занимаются восстановлением под руководством первого зампреда областного правительства Виктора Кувайцева.
"Пострадавшие здания будут восстановлены, микрорайоны - благоустроены, поврежденная инфраструктура - заменена... Наши бригады продолжают трудиться дальше. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители Запорожской области ощущали нашу поддержку. Помощь новым гражданам России - общее дело, как сказал наш президент", - добавил глава региона.