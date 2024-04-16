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Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2024
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Пензенская область
 
18:54 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/infrastruktura-1940443340.html
Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области
Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2024
Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области
Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:54
2024-04-16T18:54
пензенская область
запорожская область
ломоносов
фрунзе
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 16 апр - РИА Новости. Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом культуры, поликлинику, три многоквартирных дома и четыре линии водопровода, а также приступили к ремонту канализационно-насосных станций, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Нахожусь в Запорожской области с рабочей поездкой. Линия соприкосновения - всего в 6 километрах от города Пологи. Но здесь активно идет работа по возвращению к нормальной жизни... За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали три школы, три многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок дом культуры. Благодаря пензенцам, бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой получили 125 домовладений. Мы уже отремонтировали в Пологах четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди - ремонт канализационно-насосных станций", - написал Мельниченко. По его словам, пензенские специалисты занимаются восстановлением под руководством первого зампреда областного правительства Виктора Кувайцева. "Пострадавшие здания будут восстановлены, микрорайоны - благоустроены, поврежденная инфраструктура - заменена... Наши бригады продолжают трудиться дальше. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители Запорожской области ощущали нашу поддержку. Помощь новым гражданам России - общее дело, как сказал наш президент", - добавил глава региона.
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запорожская область, ломоносов, фрунзе, олег мельниченко
Пензенская область, Запорожская область, Ломоносов, Фрунзе, Олег Мельниченко

Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
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ПЕНЗА, 16 апр - РИА Новости. Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом культуры, поликлинику, три многоквартирных дома и четыре линии водопровода, а также приступили к ремонту канализационно-насосных станций, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Нахожусь в Запорожской области с рабочей поездкой. Линия соприкосновения - всего в 6 километрах от города Пологи. Но здесь активно идет работа по возвращению к нормальной жизни... За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали три школы, три многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок дом культуры. Благодаря пензенцам, бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой получили 125 домовладений. Мы уже отремонтировали в Пологах четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди - ремонт канализационно-насосных станций", - написал Мельниченко.
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По его словам, пензенские специалисты занимаются восстановлением под руководством первого зампреда областного правительства Виктора Кувайцева.
"Пострадавшие здания будут восстановлены, микрорайоны - благоустроены, поврежденная инфраструктура - заменена... Наши бригады продолжают трудиться дальше. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители Запорожской области ощущали нашу поддержку. Помощь новым гражданам России - общее дело, как сказал наш президент", - добавил глава региона.
 
Пензенская областьЗапорожская областьЛомоносовФрунзеОлег Мельниченко
 
 
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