https://ria.ru/20240416/infrastruktura-1940443340.html

Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области

Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2024

Пензенские специалисты восстанавливают инфраструктуру в Запорожской области

Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:54

2024-04-16T18:54

2024-04-16T18:54

пензенская область

запорожская область

ломоносов

фрунзе

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 16 апр - РИА Новости. Пензенские специалисты за два года восстановили поврежденную инфраструктуру в подшефном Пологовском районе Запорожской области, отремонтировав три школы, дом культуры, поликлинику, три многоквартирных дома и четыре линии водопровода, а также приступили к ремонту канализационно-насосных станций, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Нахожусь в Запорожской области с рабочей поездкой. Линия соприкосновения - всего в 6 километрах от города Пологи. Но здесь активно идет работа по возвращению к нормальной жизни... За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали три школы, три многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок дом культуры. Благодаря пензенцам, бесперебойное водоснабжение качественной питьевой водой получили 125 домовладений. Мы уже отремонтировали в Пологах четыре линии водопровода на улицах Ленина, Ломоносова, Фрунзе и Артема, на очереди - ремонт канализационно-насосных станций", - написал Мельниченко. По его словам, пензенские специалисты занимаются восстановлением под руководством первого зампреда областного правительства Виктора Кувайцева. "Пострадавшие здания будут восстановлены, микрорайоны - благоустроены, поврежденная инфраструктура - заменена... Наши бригады продолжают трудиться дальше. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители Запорожской области ощущали нашу поддержку. Помощь новым гражданам России - общее дело, как сказал наш президент", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20240313/pomosch-1932804122.html

запорожская область

ломоносов

фрунзе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

запорожская область, ломоносов, фрунзе, олег мельниченко