https://ria.ru/20240416/gumanitarnyy_gruz-1940419763.html

Солдаты из Сочи, служащие в зоне СВО, получат гуманитарный груз к Пасхе

Солдаты из Сочи, служащие в зоне СВО, получат гуманитарный груз к Пасхе - РИА Новости, 16.04.2024

Солдаты из Сочи, служащие в зоне СВО, получат гуманитарный груз к Пасхе

Власти Сочи передадут бойцам-горожанам, служащим в зоне проведения специальной военной операции, гуманитарный груз к Пасхе, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:08

2024-04-16T17:08

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сочи

россия

сво

гуманитарная помощь

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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Власти Сочи передадут бойцам-горожанам, служащим в зоне проведения специальной военной операции, гуманитарный груз к Пасхе, сообщает администрация курорта. Отмечается, что на курорте состоялось очередное расширенное заседание координационного совета. На нем были рассмотрены новые обращения родственников мобилизованных и добровольцев из Сочи, а также самих бойцов на получение адресной финансовой помощи. "Недавно поступило обращение от медицинского взвода из зоны проведения специальной военной операции. Благодаря поддержке местного отделения Союза армян России удалось ответить на их просьбу, приобрести и отправить автомобиль для перевозки раненых. По инициативе главы Сочи Алексея Копайгородского также к Пасхе в зону СВО будет направлена партия гуманитарного груза для поддержи сочинских солдат на передовой", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Сочи Галины Москалевой. Уточняется, что с момента начала специальной военной операции из Сочи защитникам Родины, находящимся на передовой, и жителям новых регионов Российской Федерации отправлено свыше 700 тонн гуманитарной помощи и более 30 единиц автомобильной техники. Адресная финансовая помощь семьям мобилизованных и добровольцев оказывается из средств благотворительного фонда "Скорей добрей". Общая сумма выплат на сегодняшний день составила более 66,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240412/avtobus-1939546231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, россия, сво, гуманитарная помощь