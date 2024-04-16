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Эксперт рассказал, когда соросовские фонды могут покинуть Грузию - РИА Новости, 16.04.2024
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14:02 16.04.2024 (обновлено: 16:24 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/gruziya-1940370597.html
Эксперт рассказал, когда соросовские фонды могут покинуть Грузию
Эксперт рассказал, когда соросовские фонды могут покинуть Грузию - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт рассказал, когда соросовские фонды могут покинуть Грузию
Соросовским фондам придется покинуть Грузию в случае принятия законопроекта об иноагентах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Андрей... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:02
2024-04-16T16:24
в мире
грузия
сша
россия
андрей суздальцев
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соросовским фондам придется покинуть Грузию в случае принятия законопроекта об иноагентах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев. "Они (соросовские фонды - ред.) не сразу покинут (Грузию - ред.). Они попытаются как-то все-таки легализовать эти деньги. Конечно, условия их работы (в стране) на порядок ухудшатся. Рано или поздно, если грузинское правительство будет также поддерживать самостоятельное решение своих политических проблем, то, конечно, соросовцы и все эти пережитки девяностых и нулевых годов покинут Грузию", - сказал Суздальцев. По его словам, если Грузия примет закон об иноагентах, оппозиция, которая финансируется из-за рубежа, в том числе из США, не исчезнет. "Конечно, оппозиция найдет какие-то варианты финансирования своей деятельности, но это финансирование будет чаще всего незаконным. То есть какое-то давление на оппозицию добавится", - отметил эксперт. Он также назвал причины, по которым Западу невыгодно, чтобы Грузия приняла закон об иноагентах. "Грузия потихоньку будет выныривать, поворачивать на третий путь – она не с Россией, но она будет и не с Западом", - сказал Суздальцев. Грузинский законопроект, о котором идет речь, предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. Для выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Законопроект об иноагентах вызвал жаркие споры в грузинском обществе, в Тбилиси уже несколько дней не утихают акции протеста против его принятия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html
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в мире, грузия, сша, россия, андрей суздальцев, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, США, Россия, Андрей Суздальцев, Ираклий Кобахидзе
Эксперт рассказал, когда соросовские фонды могут покинуть Грузию

Политолог: соросовские фонды покинут Грузию при принятии закона об иноагентах

© AP Photo / Shakh AivazovГосударственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соросовским фондам придется покинуть Грузию в случае принятия законопроекта об иноагентах, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.
«
"Они (соросовские фонды - ред.) не сразу покинут (Грузию - ред.). Они попытаются как-то все-таки легализовать эти деньги. Конечно, условия их работы (в стране) на порядок ухудшатся. Рано или поздно, если грузинское правительство будет также поддерживать самостоятельное решение своих политических проблем, то, конечно, соросовцы и все эти пережитки девяностых и нулевых годов покинут Грузию", - сказал Суздальцев.
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По его словам, если Грузия примет закон об иноагентах, оппозиция, которая финансируется из-за рубежа, в том числе из США, не исчезнет. "Конечно, оппозиция найдет какие-то варианты финансирования своей деятельности, но это финансирование будет чаще всего незаконным. То есть какое-то давление на оппозицию добавится", - отметил эксперт.
Он также назвал причины, по которым Западу невыгодно, чтобы Грузия приняла закон об иноагентах. "Грузия потихоньку будет выныривать, поворачивать на третий путь – она не с Россией, но она будет и не с Западом", - сказал Суздальцев.
Грузинский законопроект, о котором идет речь, предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. Для выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Законопроект об иноагентах вызвал жаркие споры в грузинском обществе, в Тбилиси уже несколько дней не утихают акции протеста против его принятия. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
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