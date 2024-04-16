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В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами - РИА Новости, 16.04.2024
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16:18 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/germaniya-1940411979.html
В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами
В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами - РИА Новости, 16.04.2024
В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник на экономическом конгрессе, что бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя главы... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:18
2024-04-16T16:18
германия
брюссель
кристиан линднер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник на экономическом конгрессе, что бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а пять лет председательства назвал "потерянными годами". "Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять следующие пять лет", - заявил Линднер на экономическом конгрессе, его слова приводятся на странице министра в социальной сети Х. Кроме того, Линднер заявил о необходимости удвоения "потенциального роста" экономики Германии. "Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% - на уровень, где мы были до пандемии коронавируса", - добавил он. В феврале официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ожидает в 2024 году рост валового внутреннего продукта на уровне 0,2%. Предыдущие прогнозы также говорили об ожидаемом росте ВВП в 2024 году - однако высказывались более оптимистические показатели роста. Так, в ноябре экспертный совет при правительстве страны прогноировал рост ВВП ФРГ в 2024 году на уровне 0,7%.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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германия, брюссель, кристиан линднер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Германия, Брюссель, Кристиан Линднер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами

Глава Минфина ФРГ: у бюрократического бремени ЕС есть имя — Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник на экономическом конгрессе, что бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а пять лет председательства назвал "потерянными годами".
"Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять следующие пять лет", - заявил Линднер на экономическом конгрессе, его слова приводятся на странице министра в социальной сети Х.
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Кроме того, Линднер заявил о необходимости удвоения "потенциального роста" экономики Германии. "Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% - на уровень, где мы были до пандемии коронавируса", - добавил он.
В феврале официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ожидает в 2024 году рост валового внутреннего продукта на уровне 0,2%. Предыдущие прогнозы также говорили об ожидаемом росте ВВП в 2024 году - однако высказывались более оптимистические показатели роста. Так, в ноябре экспертный совет при правительстве страны прогноировал рост ВВП ФРГ в 2024 году на уровне 0,7%.
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ГерманияБрюссельКристиан ЛинднерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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