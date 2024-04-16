В ФРГ назвали время председательства в ЕК фон дер Ляйен потерянными годами
Глава Минфина ФРГ: у бюрократического бремени ЕС есть имя — Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник на экономическом конгрессе, что бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а пять лет председательства назвал "потерянными годами".
"Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять следующие пять лет", - заявил Линднер на экономическом конгрессе, его слова приводятся на странице министра в социальной сети Х.
Кроме того, Линднер заявил о необходимости удвоения "потенциального роста" экономики Германии. "Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% - на уровень, где мы были до пандемии коронавируса", - добавил он.
В феврале официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ожидает в 2024 году рост валового внутреннего продукта на уровне 0,2%. Предыдущие прогнозы также говорили об ожидаемом росте ВВП в 2024 году - однако высказывались более оптимистические показатели роста. Так, в ноябре экспертный совет при правительстве страны прогноировал рост ВВП ФРГ в 2024 году на уровне 0,7%.