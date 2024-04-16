https://ria.ru/20240416/gazifikatsiya-1940382756.html
Руденя определил стратегические задачи по газификации Тверской области
Руденя определил стратегические задачи по газификации Тверской области - РИА Новости, 16.04.2024
Руденя определил стратегические задачи по газификации Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании определил приоритеты развития программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в 2024-м и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:15
2024-04-16T15:15
2024-04-16T15:15
тверская область
ржев
игорь руденя
жкх
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании определил приоритеты развития программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в 2024-м и последующие годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу завершить газификацию регионов нашей страны, создать условия для подключения к газу максимального количества жилых домов, объектов социальной сферы и экономики. Решение этой задачи дает возможность обеспечить равномерное, комплексное развитие муниципальных образований, повысить качество жизни населения нашего региона", - цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор добавил, что также это позволяет промышленным предприятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности, реализовать проекты по обеспечению импортозамещения и технологического суверенитета страны. В пресс-службе отметили, что в Тверской области существенно увеличены темпы газификации. С 2018 по 2023 годы в регионе построено 1700 километров сетей, газифицировано 42 тысячи домов и квартир. Только в прошлом году введено 172 километра газовых сетей, выполнено строительство 15 объектов. В целом уровень газификации региона за прошедшие шесть лет вырос на 7,5% и на начало 2024 года составил 71%. До 2026 года планируется обеспечить 100%-ную газификацию районных центров области. Уже в текущем году должны быть введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Кроме того, запланирован старт строительства магистрального газопровода-отвода Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина. Это самый крупный объект программы – ключевой для газоснабжения юго-запада Тверской области. Также в 2024 году начинаются работы по газификации города Весьегонска и поселка Сандово. Всего в 2024 году заявлена газификация 28 населенных пунктов Верхневолжья, более 6300 домов и квартир. Общая протяженность введенных сетей составит 229 километров. В регионе идет работа по переводу котельных на природный газ. С 2024 по 2026 годы данными мероприятиями будут охвачены около 90 объектов. Строятся новые котельные. В этом году в эксплуатацию введут котельные в Жарковском, Краснохолмском, Максатихинском округах. На заседании отдельно рассмотрен перевод на природный газ социальных учреждений. В этом году в программу включено 30 позиций. К примеру, это детский сад "Колобок" в Калязинском округе, Неклюдовская школа им. В.А. Русакова в Кимрском округе. Газ также подводится к инвестплощадкам региона, туристическим локациям. Руденя дал ряд поручений по газификации социально значимых объектов. В частности, обеспечить ускоренную газификацию таких учреждений, синхронизировать их подключение к газу с проводимыми на территориях муниципалитетов работами по газификации.
https://ria.ru/20240411/verkhnevolzhe-1939338631.html
https://ria.ru/20240411/podderzhka-1939313175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, игорь руденя, жкх
Тверская область, Ржев, Игорь Руденя, ЖКХ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
во вторник на заседании определил приоритеты развития программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в 2024-м и последующие годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу завершить газификацию регионов нашей страны, создать условия для подключения к газу максимального количества жилых домов, объектов социальной сферы и экономики. Решение этой задачи дает возможность обеспечить равномерное, комплексное развитие муниципальных образований, повысить качество жизни населения нашего региона", - цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор добавил, что также это позволяет промышленным предприятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности, реализовать проекты по обеспечению импортозамещения и технологического суверенитета страны.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области существенно увеличены темпы газификации. С 2018 по 2023 годы в регионе построено 1700 километров сетей, газифицировано 42 тысячи домов и квартир. Только в прошлом году введено 172 километра газовых сетей, выполнено строительство 15 объектов.
В целом уровень газификации региона за прошедшие шесть лет вырос на 7,5% и на начало 2024 года составил 71%. До 2026 года планируется обеспечить 100%-ную газификацию районных центров области.
Уже в текущем году должны быть введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Кроме того, запланирован старт строительства магистрального газопровода-отвода Ржев
– Оленино – Нелидово – Западная Двина. Это самый крупный объект программы – ключевой для газоснабжения юго-запада Тверской области. Также в 2024 году начинаются работы по газификации города Весьегонска и поселка Сандово.
Всего в 2024 году заявлена газификация 28 населенных пунктов Верхневолжья, более 6300 домов и квартир. Общая протяженность введенных сетей составит 229 километров.
В регионе идет работа по переводу котельных на природный газ. С 2024 по 2026 годы данными мероприятиями будут охвачены около 90 объектов. Строятся новые котельные. В этом году в эксплуатацию введут котельные в Жарковском, Краснохолмском, Максатихинском округах.
На заседании отдельно рассмотрен перевод на природный газ социальных учреждений. В этом году в программу включено 30 позиций. К примеру, это детский сад "Колобок" в Калязинском округе, Неклюдовская школа им. В.А. Русакова в Кимрском округе. Газ также подводится к инвестплощадкам региона, туристическим локациям.
Руденя дал ряд поручений по газификации социально значимых объектов. В частности, обеспечить ускоренную газификацию таких учреждений, синхронизировать их подключение к газу с проводимыми на территориях муниципалитетов работами по газификации.