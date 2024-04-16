https://ria.ru/20240416/gaza-1940417562.html

При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек

При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек - РИА Новости, 16.04.2024

При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:46

2024-04-16T16:46

2024-04-16T16:46

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

израиль

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ГАЗА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. По данным агентства, автомобиль, по которому был нанесен удар, принадлежал палестинской милиции города Газа. Агентство добавляет, что еще три палестинца погибли и несколько других получили ранения в результате израильских авиаударов по северной части лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. На прошлой неделе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции по ликвидации бойцов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральном районе сектора Газа.

https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, сектор газа