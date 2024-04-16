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При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек - РИА Новости, 16.04.2024
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:46
2024-04-16T16:46
2024-04-16T16:46
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ГАЗА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. По данным агентства, автомобиль, по которому был нанесен удар, принадлежал палестинской милиции города Газа. Агентство добавляет, что еще три палестинца погибли и несколько других получили ранения в результате израильских авиаударов по северной части лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. На прошлой неделе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции по ликвидации бойцов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральном районе сектора Газа.
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, сектор газа
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Сектор Газа
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек
Шехаб: при ударе ЦАХАЛ по машине палестинской милиции в Газе погибли 8 человек