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При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек - РИА Новости, 16.04.2024
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16:46 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/gaza-1940417562.html
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек - РИА Новости, 16.04.2024
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:46
2024-04-16T16:46
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
израиль
сектор газа
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ГАЗА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб. По данным агентства, автомобиль, по которому был нанесен удар, принадлежал палестинской милиции города Газа. Агентство добавляет, что еще три палестинца погибли и несколько других получили ранения в результате израильских авиаударов по северной части лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. На прошлой неделе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции по ликвидации бойцов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральном районе сектора Газа.
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, сектор газа
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Сектор Газа
При авиаударе Израиля по автомобилю в Газе погибли восемь человек

Шехаб: при ударе ЦАХАЛ по машине палестинской милиции в Газе погибли 8 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 16 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате израильского авиаудара по автомобилю в городе Газа, сообщило во вторник местное агентство Шехаб.
По данным агентства, автомобиль, по которому был нанесен удар, принадлежал палестинской милиции города Газа.
Агентство добавляет, что еще три палестинца погибли и несколько других получили ранения в результате израильских авиаударов по северной части лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.
На прошлой неделе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции по ликвидации бойцов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральном районе сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильСектор Газа
 
 
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