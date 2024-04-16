https://ria.ru/20240416/forum-1940216833.html

Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше"

Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 16.04.2024

Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше"

В рамках форума будет организована пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", пройдут встречи с представителями... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:00

2024-04-16T11:00

2024-04-16T11:00

москва

корпорация мсп

мсп банк

агентство стратегических инициатив (аси)

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В рамках форума будет организована пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", пройдут встречи с представителями бизнеса, организованы питчинги, деловые сессии для начинающих и действующих предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Мероприятие организовано КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Оно пройдет 22 апреля в Москве.На площадке форума будет действовать специальная зона для консультаций начинающих и действующих предпринимателей. Ответы на вопросы посетителей дадут представители Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи Бизнес, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга. Они помогут всем желающим разобраться с получением грантов, льготных кредитов, арендой помещений по минимальной ставке, выбором франшизы и другими вопросами, говорится в сообщении.Также во время форума состоится церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Им вручат приглашения в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" на один миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240410/onlayn-torgovlya-1939026895.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, корпорация мсп, мсп банк, агентство стратегических инициатив (аси), твой бизнес – новости