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Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше"
Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше" - РИА Новости, 16.04.2024
Поддержку молодежного предпринимательства обсудят на форуме "Создай наше"
В рамках форума будет организована пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", пройдут встречи с представителями... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:00
2024-04-16T11:00
2024-04-16T11:00
москва
корпорация мсп
мсп банк
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В рамках форума будет организована пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", пройдут встречи с представителями бизнеса, организованы питчинги, деловые сессии для начинающих и действующих предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Мероприятие организовано КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Оно пройдет 22 апреля в Москве.На площадке форума будет действовать специальная зона для консультаций начинающих и действующих предпринимателей. Ответы на вопросы посетителей дадут представители Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи Бизнес, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга. Они помогут всем желающим разобраться с получением грантов, льготных кредитов, арендой помещений по минимальной ставке, выбором франшизы и другими вопросами, говорится в сообщении.Также во время форума состоится церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Им вручат приглашения в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" на один миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, корпорация мсп, мсп банк, агентство стратегических инициатив (аси), твой бизнес – новости
Москва, Корпорация МСП, МСП Банк, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В рамках форума будет организована пленарная дискуссия "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", пройдут встречи с представителями бизнеса, организованы питчинги, деловые сессии для начинающих и действующих предпринимателей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Мероприятие организовано КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Оно пройдет 22 апреля в Москве.
На площадке форума будет действовать специальная зона для консультаций начинающих и действующих предпринимателей. Ответы на вопросы посетителей дадут представители Корпорации МСП, МСП Банка, Росмолодежи Бизнес, Агентства стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации франчайзинга. Они помогут всем желающим разобраться с получением грантов, льготных кредитов, арендой помещений по минимальной ставке, выбором франшизы и другими вопросами, говорится в сообщении.
Также во время форума состоится церемония награждения победителей конкурса молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Им вручат приглашения в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" на один миллион рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании, добавили в пресс-службе.