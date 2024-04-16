https://ria.ru/20240416/film-1940454909.html

Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой

Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 16.04.2024

Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой

Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:08

2024-04-16T20:08

2024-04-16T20:08

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". "Режиссёр фильма "Праведник", сериалов "Ликвидация" и "Тихий Дон" Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский ("Волк", "Праведник") приступают к работе над фильмом по мотивам успешного мюзикла по песням группы "Секрет", - говорится в сообщении. С декабря 2022 года мюзикл в Театре МДМ посмотрели почти 1 миллион зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе. Постановкой занимались режиссёр МХТ имени Чехова Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный руководитель Евгений Загот. Производством фильма занимаются Киностудия "Москино", Телеканал "Россия" совместно с "Плюс Студия", продюсерским центром Яндекса. Съёмки начнутся осенью. "История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но всё же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью", — приводятся слова режиссёра фильма Сергея Урсуляка. По сюжету события мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" происходят в Ленинграде в середине 80-х. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную часть спектакля.

https://ria.ru/20230930/film-1899685731.html

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