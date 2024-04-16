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Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 16.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:08 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/film-1940454909.html
Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой
Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 16.04.2024
Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой
Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:08
2024-04-16T20:08
культура
технологии
ленинград
сергей урсуляк
кинопоиск
москино
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". "Режиссёр фильма "Праведник", сериалов "Ликвидация" и "Тихий Дон" Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский ("Волк", "Праведник") приступают к работе над фильмом по мотивам успешного мюзикла по песням группы "Секрет", - говорится в сообщении. С декабря 2022 года мюзикл в Театре МДМ посмотрели почти 1 миллион зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе. Постановкой занимались режиссёр МХТ имени Чехова Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный руководитель Евгений Загот. Производством фильма занимаются Киностудия "Москино", Телеканал "Россия" совместно с "Плюс Студия", продюсерским центром Яндекса. Съёмки начнутся осенью. "История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но всё же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью", — приводятся слова режиссёра фильма Сергея Урсуляка. По сюжету события мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" происходят в Ленинграде в середине 80-х. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную часть спектакля.
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технологии, ленинград, сергей урсуляк, кинопоиск, москино, яндекс
Культура, Технологии, Ленинград, Сергей Урсуляк, Кинопоиск, Москино, Яндекс
Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой

Режиссер Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк
Режиссер фильма Праведник Сергей Урсуляк - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
«
"Режиссёр фильма "Праведник", сериалов "Ликвидация" и "Тихий Дон" Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский ("Волк", "Праведник") приступают к работе над фильмом по мотивам успешного мюзикла по песням группы "Секрет", - говорится в сообщении.
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
1 из 7
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
2 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
3 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
4 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
5 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
6 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
7 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
1 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
2 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
3 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
4 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
5 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
6 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
7 из 7
С декабря 2022 года мюзикл в Театре МДМ посмотрели почти 1 миллион зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе. Постановкой занимались режиссёр МХТ имени Чехова Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный руководитель Евгений Загот.
Производством фильма занимаются Киностудия "Москино", Телеканал "Россия" совместно с "Плюс Студия", продюсерским центром Яндекса. Съёмки начнутся осенью.
«
"История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но всё же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью", — приводятся слова режиссёра фильма Сергея Урсуляка.
По сюжету события мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" происходят в Ленинграде в середине 80-х. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную часть спектакля.
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