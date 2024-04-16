Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой
Режиссер Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк . Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режиссер Сергей Урсуляк снимет фильм по мотивам мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет", сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".
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"Режиссёр фильма "Праведник", сериалов "Ликвидация" и "Тихий Дон" Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский ("Волк", "Праведник") приступают к работе над фильмом по мотивам успешного мюзикла по песням группы "Секрет", - говорится в сообщении.
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
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© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
2 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
3 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
4 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
5 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
6 из 7
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
7 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
1 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
2 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
3 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
4 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
5 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
6 из 7
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
7 из 7
С декабря 2022 года мюзикл в Театре МДМ посмотрели почти 1 миллион зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 миллиарда рублей, напомнили в пресс-службе. Постановкой занимались режиссёр МХТ имени Чехова Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым, хореограф Ирина Кашуба и музыкальный руководитель Евгений Загот.
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"История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но всё же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр — искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью", — приводятся слова режиссёра фильма Сергея Урсуляка.
По сюжету события мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" происходят в Ленинграде в середине 80-х. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную часть спектакля.
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