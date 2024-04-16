https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940450226.html

Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек

Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек - РИА Новости, 16.04.2024

Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек

В Тюменской области из-за подъема воды в реке из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщает МЧС РФ в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:41

2024-04-16T19:41

2024-04-16T20:06

тюменская область

россия

ишим

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Тюменской области из-за подъема воды в реке из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщает МЧС РФ в своём Telegram-канале. "Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, а также в готовности находятся три плавсредства.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

тюменская область

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тюменская область, россия, ишим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия