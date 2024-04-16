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Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек - РИА Новости, 16.04.2024
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19:41 16.04.2024 (обновлено: 20:06 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940450226.html
Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек
Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек - РИА Новости, 16.04.2024
Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек
В Тюменской области из-за подъема воды в реке из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщает МЧС РФ в своём Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:41
2024-04-16T20:06
тюменская область
россия
ишим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Тюменской области из-за подъема воды в реке из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщает МЧС РФ в своём Telegram-канале. "Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, а также в готовности находятся три плавсредства.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
тюменская область
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тюменская область, россия, ишим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Россия, Ишим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Из села в Тюменской области из-за подъема воды эвакуировались 112 человек

Из села Казанское в Тюменской области 112 человек эвакуировались из-за паводка

© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской областиОбстановка в Тюменской области
Обстановка в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской области
Обстановка в Тюменской области
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Тюменской области из-за подъема воды в реке из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщает МЧС РФ в своём Telegram-канале.
"Тюменская область: уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево. Из села Казанское эвакуировались 112 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 96 специалистов, 33 единицы техники, а также в готовности находятся три плавсредства.
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Тюменская областьРоссияИшимМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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