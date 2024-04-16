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Власти Кургана эвакуируют людей из СНТ "Тюльпан" - РИА Новости, 16.04.2024
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18:21 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940436431.html
Власти Кургана эвакуируют людей из СНТ "Тюльпан"
Власти Кургана эвакуируют людей из СНТ "Тюльпан" - РИА Новости, 16.04.2024
Власти Кургана эвакуируют людей из СНТ "Тюльпан"
Дачников начали эвакуировать из СНТ "Тюльпан" в Кургане, сообщает во вторник мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:21
2024-04-16T18:21
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Дачников начали эвакуировать из СНТ "Тюльпан" в Кургане, сообщает во вторник мэрия города в своем Telegram-канале. "Администрация города проводит эвакуацию людей из СНТ "Тюльпан". Находиться в СНТ опасно для жизни", - говорится в сообщении мэрии. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 768 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах. Отмечается, что уровень воды в реке Тобол поднялся выше 7,5 метров, многие дома в СНТ оказались затопленными. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Власти Кургана эвакуируют людей из СНТ "Тюльпан"

Власти Кургана начали эвакуировать дачников начали из СНТ "Тюльпан"

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол Курганской области
Разлив реки Тобол Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол Курганской области
Читать ria.ru в
КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Дачников начали эвакуировать из СНТ "Тюльпан" в Кургане, сообщает во вторник мэрия города в своем Telegram-канале.
«
"Администрация города проводит эвакуацию людей из СНТ "Тюльпан". Находиться в СНТ опасно для жизни", - говорится в сообщении мэрии.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) вторника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 768 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.
Отмечается, что уровень воды в реке Тобол поднялся выше 7,5 метров, многие дома в СНТ оказались затопленными.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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