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Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024
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08:31 16.04.2024 (обновлено: 08:42 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940303478.html
Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка
Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024
Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка
Жителей населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района эвакуируют из-за опасности затопления, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:31
2024-04-16T08:42
происшествия
тюменская область
казанский район
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Жителей населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района эвакуируют из-за опасности затопления, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале."Существует опасность затопления населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что на реке Ишим у села Ильинка Казанского района к утру вторника уровень воды на 8 сантиметров превысил критический уровень в 800 сантиметров, началось половодье, могут быть затопленными низководные мосты и сельскохозяйственные земли.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Казанский район, Наводнения в России — 2024
Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за опасности затопления

© Baranov_VasiliyПаводок в Тюменской области
Паводок в Тюменской области
© Baranov_Vasiliy
Паводок в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Жителей населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района эвакуируют из-за опасности затопления, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.
"Существует опасность затопления населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на реке Ишим у села Ильинка Казанского района к утру вторника уровень воды на 8 сантиметров превысил критический уровень в 800 сантиметров, началось половодье, могут быть затопленными низководные мосты и сельскохозяйственные земли.
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ПроисшествияТюменская областьКазанский районНаводнения в России — 2024
 
 
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