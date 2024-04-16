https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940303478.html

Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка - РИА Новости, 16.04.2024

Три населенных пункта в Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Жителей населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района эвакуируют из-за опасности затопления, сообщает информационный центр правительства РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:31

2024-04-16T08:31

2024-04-16T08:42

происшествия

тюменская область

казанский район

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Жителей населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района эвакуируют из-за опасности затопления, сообщает информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале."Существует опасность затопления населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что на реке Ишим у села Ильинка Казанского района к утру вторника уровень воды на 8 сантиметров превысил критический уровень в 800 сантиметров, началось половодье, могут быть затопленными низководные мосты и сельскохозяйственные земли.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

казанский район

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происшествия, тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024