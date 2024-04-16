В Киеве могут ввести графики отключения электричества
ДТЭК: в Киеве могут ввести график отключения электричества из-за высокого спроса
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.
"В случае повышенного спроса на электроэнергию, с учетом повреждений в сети, имеем вероятность применения графиков отключений (в Киеве - ред.)", - заявил Бондарь, которого цитирует "Укринформ" на своем сайте.
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По его словам, в этом году "ДТЭК Киевские электросети" намерены отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, восстановить и ввести в работу 4,6 тысячи кабельных линий и отремонтировать 46 километров воздушных линий электропередач.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Компания "Центрэнерго" сообщала о полном уничтожении Трипольской ТЭСЭ, расположенной в пригороде Киева.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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