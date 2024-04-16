https://ria.ru/20240416/elektrichestvo-1940387236.html

В Киеве могут ввести графики отключения электричества

В Киеве могут ввести графики отключения электричества - РИА Новости, 16.04.2024

В Киеве могут ввести графики отключения электричества

В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:11

2024-04-16T15:11

2024-04-16T15:14

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь. "В случае повышенного спроса на электроэнергию, с учетом повреждений в сети, имеем вероятность применения графиков отключений (в Киеве - ред.)", - заявил Бондарь, которого цитирует "Укринформ" на своем сайте. По его словам, в этом году "ДТЭК Киевские электросети" намерены отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, восстановить и ввести в работу 4,6 тысячи кабельных линий и отремонтировать 46 километров воздушных линий электропередач. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Компания "Центрэнерго" сообщала о полном уничтожении Трипольской ТЭСЭ, расположенной в пригороде Киева. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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в мире, киев, украина, запорожье, герман галущенко, дтэк, центрэнерго, укрэнерго