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В Киеве могут ввести графики отключения электричества - РИА Новости, 16.04.2024
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15:11 16.04.2024 (обновлено: 15:14 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/elektrichestvo-1940387236.html
В Киеве могут ввести графики отключения электричества
В Киеве могут ввести графики отключения электричества - РИА Новости, 16.04.2024
В Киеве могут ввести графики отключения электричества
В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:11
2024-04-16T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
запорожье
герман галущенко
дтэк
центрэнерго
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь. "В случае повышенного спроса на электроэнергию, с учетом повреждений в сети, имеем вероятность применения графиков отключений (в Киеве - ред.)", - заявил Бондарь, которого цитирует "Укринформ" на своем сайте. По его словам, в этом году "ДТЭК Киевские электросети" намерены отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, восстановить и ввести в работу 4,6 тысячи кабельных линий и отремонтировать 46 километров воздушных линий электропередач. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Компания "Центрэнерго" сообщала о полном уничтожении Трипольской ТЭСЭ, расположенной в пригороде Киева. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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в мире, киев, украина, запорожье, герман галущенко, дтэк, центрэнерго, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Запорожье, Герман Галущенко, ДТЭК, Центрэнерго, Укрэнерго
В Киеве могут ввести графики отключения электричества

ДТЭК: в Киеве могут ввести график отключения электричества из-за высокого спроса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Киеве могут ввести графики отключения света в случае повышенного потребления электроэнергии, заявил во вторник гендиректор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.
"В случае повышенного спроса на электроэнергию, с учетом повреждений в сети, имеем вероятность применения графиков отключений (в Киеве - ред.)", - заявил Бондарь, которого цитирует "Укринформ" на своем сайте.
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По его словам, в этом году "ДТЭК Киевские электросети" намерены отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, восстановить и ввести в работу 4,6 тысячи кабельных линий и отремонтировать 46 километров воздушных линий электропередач.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Компания "Центрэнерго" сообщала о полном уничтожении Трипольской ТЭСЭ, расположенной в пригороде Киева.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЗапорожьеГерман ГалущенкоДТЭКЦентрэнергоУкрэнерго
 
 
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