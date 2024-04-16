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В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи
Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:56
2024-04-16T15:56
2024-04-16T19:06
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 12-летний мальчик, находясь в джакузи в фитнес-клубе на улице Федосьино, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Малолетний госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, москва
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи
В Москве госпитализировали мальчика после посещения джакузи в фитнес-клубе