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В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи - РИА Новости, 16.04.2024
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15:56 16.04.2024 (обновлено: 19:06 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/dzhakuzi-1940405160.html
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи
Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:56
2024-04-16T19:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 12-летний мальчик, находясь в джакузи в фитнес-клубе на улице Федосьино, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Малолетний госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи

В Москве госпитализировали мальчика после посещения джакузи в фитнес-клубе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"По предварительной информации, 12-летний мальчик, находясь в джакузи в фитнес-клубе на улице Федосьино, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Малолетний госпитализирован", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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