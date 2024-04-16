https://ria.ru/20240416/dzhakuzi-1940405160.html

В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи

В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве госпитализировали ребенка после посещения джакузи

Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:56

2024-04-16T15:56

2024-04-16T19:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик госпитализирован после посещения джакузи в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 12-летний мальчик, находясь в джакузи в фитнес-клубе на улице Федосьино, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Малолетний госпитализирован", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что в ходе проверки планируется установить причины и обстоятельства произошедшего.Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва