https://ria.ru/20240416/chekaliny-1940471375.html

Суд в Москве отложил рассмотрение иска о разводе Чекалиных

Суд в Москве отложил рассмотрение иска о разводе Чекалиных - РИА Новости, 16.04.2024

Суд в Москве отложил рассмотрение иска о разводе Чекалиных

Суд в Москве отложил до 11 июня рассмотрение искового заявления о разводе блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с супругом Артемом, следует из карточки дела. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:10

2024-04-16T22:10

2024-04-16T22:10

москва

валерия чекалина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Суд в Москве отложил до 11 июня рассмотрение искового заявления о разводе блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с супругом Артемом, следует из карточки дела. Согласно картотеке дел, заседание отложено до 11 июня, решение принял мировой судья 246-го судебного участка Москвы. Сами блогеры в суде не появляются, их интересы представляют юристы, которые не комментируют бракоразводный процесс. Против супругов возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения. В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, и призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами. В начале марта адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что против нее прекратили уголовное дело об отмывании денежных средств.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

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москва, валерия чекалина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия