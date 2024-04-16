https://ria.ru/20240416/brend-1940405347.html

Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"

Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье" - РИА Новости, 16.04.2024

Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"

Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:14

2024-04-16T16:14

2024-04-16T16:15

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твой бизнес – новости

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данная программа помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых, чей бизнес зарегистрирован в Подмосковье и здесь же поставлен на налоговый учет. Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках "100% Подмосковье", размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона, а также на специальной вкладке "Сделано в Подмосковье". На данный момент самой востребованной услугой является участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В 2024 году запланировано проведение восьми подобных мероприятий. Кроме того, те кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра "Мой бизнес".

https://ria.ru/20240416/forum-1940216833.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)