https://ria.ru/20240416/brend-1940405347.html
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье" - РИА Новости, 16.04.2024
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"
Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:14
2024-04-16T16:14
2024-04-16T16:15
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926918185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5712a0a18a788e6335dcd7b116532dce.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данная программа помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых, чей бизнес зарегистрирован в Подмосковье и здесь же поставлен на налоговый учет. Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках "100% Подмосковье", размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона, а также на специальной вкладке "Сделано в Подмосковье". На данный момент самой востребованной услугой является участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В 2024 году запланировано проведение восьми подобных мероприятий. Кроме того, те кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра "Мой бизнес".
https://ria.ru/20240416/forum-1940216833.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926918185_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_4c368fe122fe8c89f86e57a3abd5ea00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Данная программа помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых
, чей бизнес зарегистрирован в Подмосковье и здесь же поставлен на налоговый учет.
Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках "100% Подмосковье", размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона, а также на специальной вкладке "Сделано в Подмосковье".
На данный момент самой востребованной услугой является участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В 2024 году запланировано проведение восьми подобных мероприятий.
Кроме того, те кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра "Мой бизнес".