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Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье" - РИА Новости, 16.04.2024
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16:14 16.04.2024 (обновлено: 16:15 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/brend-1940405347.html
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье" - РИА Новости, 16.04.2024
Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"
Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:14
2024-04-16T16:15
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данная программа помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых, чей бизнес зарегистрирован в Подмосковье и здесь же поставлен на налоговый учет. Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках "100% Подмосковье", размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона, а также на специальной вкладке "Сделано в Подмосковье". На данный момент самой востребованной услугой является участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В 2024 году запланировано проведение восьми подобных мероприятий. Кроме того, те кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра "Мой бизнес".
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)

Более 700 региональных брендов вступили в реестр "100% Подмосковье"

© iStock.com / CicyПредпринимательница упаковывает одежду в коробку
Предпринимательница упаковывает одежду в коробку - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Cicy
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Свыше 700 региональных производителей оригинальных товаров и услуг присоединились к реестру "100% Подмосковье", который создан для продвижения местных брендов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Данная программа помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции и бренда, привлекая больше внимания потенциальных клиентов. Этот инструмент предназначен для компаний, ИП и самозанятых, чей бизнес зарегистрирован в Подмосковье и здесь же поставлен на налоговый учет.
Участники проекта получают возможность демонстрировать свои бренды на выставках-ярмарках "100% Подмосковье", размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестпортале региона, а также на специальной вкладке "Сделано в Подмосковье".
На данный момент самой востребованной услугой является участие в выставках-ярмарках, которые проходят на масштабных площадках. В 2024 году запланировано проведение восьми подобных мероприятий.
Кроме того, те кто состоит в реестре, могут получить льготную ставку в региональном Фонде микрофинансирования, дополнительные 10 баллов в конкурсе субсидий и воспользоваться услугами центра "Мой бизнес".
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