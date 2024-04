https://ria.ru/20240416/blokirovka-1940467957.html

Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy.com и еще восьми иностранных хостинг-провайдеров на территории России в апреле, следует из перечня РИА Новости, 16.04.2024

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy.com и еще восьми иностранных хостинг-провайдеров на территории России в апреле, следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории РФ. Так, 25 марта регулятор ограничил работу хостинг-провайдера Kamatera Inc., 27 марта - WPEngine, Inc., а 29 марта - HostGator.com, LLC. В свою очередь 1 апреля ведомство заблокировало Network Solutions, LLC, 3 апреля - DreamHost, LLC, 5 апреля - Bluehost Inc., 8 апреля - Ionos Inc., 10 апреля - DigitalOcean, LLC, 12 апреля - GoDaddy.com LLC, а 15 апреля регулятор приостановил работу Amazon Web Services, Inc. в России. Все хостинг-провайдеры зарегистрированы в США. В сентябре 2023 года регулятор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона. В октябре Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services, из-за невыполнения требований по "приземлению". Там уточили, что меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.

