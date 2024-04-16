Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/blokirovka-1940467957.html
Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров
Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров - РИА Новости, 16.04.2024
Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров
Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy.com и еще восьми иностранных хостинг-провайдеров на территории России в апреле, следует из перечня РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:47
2024-04-16T21:47
экономика
россия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy.com и еще восьми иностранных хостинг-провайдеров на территории России в апреле, следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории РФ. Так, 25 марта регулятор ограничил работу хостинг-провайдера Kamatera Inc., 27 марта - WPEngine, Inc., а 29 марта - HostGator.com, LLC. В свою очередь 1 апреля ведомство заблокировало Network Solutions, LLC, 3 апреля - DreamHost, LLC, 5 апреля - Bluehost Inc., 8 апреля - Ionos Inc., 10 апреля - DigitalOcean, LLC, 12 апреля - GoDaddy.com LLC, а 15 апреля регулятор приостановил работу Amazon Web Services, Inc. в России. Все хостинг-провайдеры зарегистрированы в США. В сентябре 2023 года регулятор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона. В октябре Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services, из-за невыполнения требований по "приземлению". Там уточили, что меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.
https://ria.ru/20231026/prizemlenie-1905460322.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_62b83978b263cbc0800380ef9d0f4978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Экономика, Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор заблокировал работу нескольких иностранных хостинг-провайдеров

РКН заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy и еще 8 хостинг-провайдеров

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services, GoDaddy.com и еще восьми иностранных хостинг-провайдеров на территории России в апреле, следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории РФ.
Так, 25 марта регулятор ограничил работу хостинг-провайдера Kamatera Inc., 27 марта - WPEngine, Inc., а 29 марта - HostGator.com, LLC.
В свою очередь 1 апреля ведомство заблокировало Network Solutions, LLC, 3 апреля - DreamHost, LLC, 5 апреля - Bluehost Inc., 8 апреля - Ionos Inc., 10 апреля - DigitalOcean, LLC, 12 апреля - GoDaddy.com LLC, а 15 апреля регулятор приостановил работу Amazon Web Services, Inc. в России. Все хостинг-провайдеры зарегистрированы в США.
В сентябре 2023 года регулятор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона.
В октябре Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services, из-за невыполнения требований по "приземлению". Там уточили, что меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Роскомнадзор обязал "приземлить" Go Travel Un Limited, владельца Aviasales
26 октября 2023, 17:52
 
ЭкономикаРоссияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала