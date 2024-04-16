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Бизнес-игру "Финансовые инструменты" проведут для предпринимателей Мордовии - РИА Новости, 16.04.2024
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14:20 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/biznes-igra-1940374397.html
Бизнес-игру "Финансовые инструменты" проведут для предпринимателей Мордовии
Бизнес-игру "Финансовые инструменты" проведут для предпринимателей Мордовии - РИА Новости, 16.04.2024
Бизнес-игру "Финансовые инструменты" проведут для предпринимателей Мордовии
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с Центром "Мой бизнес" 25 апреля организуют бизнес-игру "Финансовые... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:20
2024-04-16T14:20
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твой бизнес – новости
республика мордовия
саранск
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с Центром "Мой бизнес" 25 апреля организуют бизнес-игру "Финансовые инструменты" для местных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона. Специалисты центра в игровой форме научат участников как правильно строить и организовывать бизнес. Также предприниматели узнают, как разить навыки принятия решений, что такое безопасная среда для экспериментов и ошибок, а еще им расскажут о креативном и инновационном подходе к решению задач. Бизнес-игра пройдет 25 апреля в 15:00 по адресу: город Саранск, улица Московская, дом 14. Для участия нужна предварительная регистрация. Данные мероприятия проходят по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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твой бизнес – новости, республика мордовия, саранск, андрей белоусов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Мордовия, Саранск, Андрей Белоусов

Бизнес-игру "Финансовые инструменты" проведут для предпринимателей Мордовии

© iStock.com / skynesherБизнесмен поднимает руку во время семинара
Бизнесмен поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / skynesher
Бизнесмен поднимает руку во время семинара
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии совместно с Центром "Мой бизнес" 25 апреля организуют бизнес-игру "Финансовые инструменты" для местных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Специалисты центра в игровой форме научат участников как правильно строить и организовывать бизнес. Также предприниматели узнают, как разить навыки принятия решений, что такое безопасная среда для экспериментов и ошибок, а еще им расскажут о креативном и инновационном подходе к решению задач.
Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае
Вчера, 12:51
Бизнес-игра пройдет 25 апреля в 15:00 по адресу: город Саранск, улица Московская, дом 14. Для участия нужна предварительная регистрация.
Данные мероприятия проходят по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика МордовияСаранскАндрей Белоусов
 
 
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