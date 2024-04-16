https://ria.ru/20240416/biografiya-1940441823.html

Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном

Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном - РИА Новости, 16.04.2024

Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном

Первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году обиделся после встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с экс-президентом США Ричардом Никсоном, сказано в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:47

2024-04-16T18:47

2024-04-16T19:13

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геннадий зюганов

ричард никсон

борис ельцин

молодая гвардия

центральный дом литераторов

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году обиделся после встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с экс-президентом США Ричардом Никсоном, сказано в биографической книге "Геннадий Зюганов". "В марте 1994 года во время визита в Москву с лидером коммунистов счёл необходимым встретиться экс-президент США Ричард Никсон. Ельцин и Черномырдин так обиделись за это на высокого гостя, что, проявив полную политическую неадекватность, отказали ему в приеме", - сказано в книге. Добавляется, что "кремлевская администрация отобрала у него автомашину, выделенную на время визита". Поэтому Никсону пришлось просить транспорт в посольстве США, рассказывается в книге.В Москве состоялась презентация книги Анатолия Житнухина "Геннадий Зюганов" из серии "Жизнь замечательных людей. Биография продолжается", выпускаемой издательством "Молодая гвардия". Мероприятие проходило в Центральном доме литераторов.

https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html

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