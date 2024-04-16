Рейтинг@Mail.ru
Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 16.04.2024 (обновлено: 19:13 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/biografiya-1940441823.html
Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном
Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном - РИА Новости, 16.04.2024
Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном
Первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году обиделся после встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с экс-президентом США Ричардом Никсоном, сказано в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:47
2024-04-16T19:13
сша
москва
россия
геннадий зюганов
ричард никсон
борис ельцин
молодая гвардия
центральный дом литераторов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899907465_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7a2b4b2684136a6ea822968e23aa65c5.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году обиделся после встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с экс-президентом США Ричардом Никсоном, сказано в биографической книге "Геннадий Зюганов". "В марте 1994 года во время визита в Москву с лидером коммунистов счёл необходимым встретиться экс-президент США Ричард Никсон. Ельцин и Черномырдин так обиделись за это на высокого гостя, что, проявив полную политическую неадекватность, отказали ему в приеме", - сказано в книге. Добавляется, что "кремлевская администрация отобрала у него автомашину, выделенную на время визита". Поэтому Никсону пришлось просить транспорт в посольстве США, рассказывается в книге.В Москве состоялась презентация книги Анатолия Житнухина "Геннадий Зюганов" из серии "Жизнь замечательных людей. Биография продолжается", выпускаемой издательством "Молодая гвардия". Мероприятие проходило в Центральном доме литераторов.
https://ria.ru/20240405/nato-1938028491.html
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899907465_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_67b7035134a51b9176214dec6ad73ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, россия, геннадий зюганов, ричард никсон, борис ельцин, молодая гвардия , центральный дом литераторов
США, Москва, Россия, Геннадий Зюганов, Ричард Никсон, Борис Ельцин, Молодая гвардия , Центральный Дом литераторов
Биограф Зюганова заявил об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном

Биограф Зюганова рассказал об обиде Ельцина из-за встречи политика с Никсоном

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезидент России Борис Николаевич Ельцин
Президент России Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Президент России Борис Николаевич Ельцин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первый президент РФ Борис Ельцин в 1994 году обиделся после встречи лидера КПРФ Геннадия Зюганова с экс-президентом США Ричардом Никсоном, сказано в биографической книге "Геннадий Зюганов".
«
"В марте 1994 года во время визита в Москву с лидером коммунистов счёл необходимым встретиться экс-президент США Ричард Никсон. Ельцин и Черномырдин так обиделись за это на высокого гостя, что, проявив полную политическую неадекватность, отказали ему в приеме", - сказано в книге.
Переговоры президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона по вопросам ядерной безопасности в Москве. 21 апреля 1996 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Обман рассекречен. Что США пообещали Ельцину в 1994-м
5 апреля, 13:52
Добавляется, что "кремлевская администрация отобрала у него автомашину, выделенную на время визита".
Поэтому Никсону пришлось просить транспорт в посольстве США, рассказывается в книге.
В Москве состоялась презентация книги Анатолия Житнухина "Геннадий Зюганов" из серии "Жизнь замечательных людей. Биография продолжается", выпускаемой издательством "Молодая гвардия". Мероприятие проходило в Центральном доме литераторов.
Cгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
15 декабря 2023, 20:08
 
СШАМоскваРоссияГеннадий ЗюгановРичард НиксонБорис ЕльцинМолодая гвардияЦентральный Дом литераторов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала