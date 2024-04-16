https://ria.ru/20240416/assanzh-1940451781.html

СМИ: США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа

СМИ: США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа - РИА Новости, 16.04.2024

СМИ: США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа

Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщило во... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:52

2024-04-16T19:52

2024-04-16T19:52

в мире

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лондон

вашингтон (штат)

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вашингтон предоставил гарантии, которые потребовал Высокий суд Лондона от США в рамках дела об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщило во вторник агентство Reuters. В конце марта Высокий суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса. "Соединенные Штаты предоставили гарантии, запрошенные Высоким судом Лондона, чтобы открыть путь для экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании", – пишет СМИ со ссылкой на представителя жены Ассанжа. Жена Ассанжа Стелла в свою очередь раскритиковала в соцсети X гарантии США. Так, она заявила, что американская сторона прибегла к "уклончивым словам", указав, что Ассанж может попытаться использовать первую поправку в случае экстрадиции, однако сторона обвинения не отказалась от утверждения, что Джулиан не имеет прав на первую поправку, поскольку не является гражданином США. Ожидается, что после предоставления стороной обвинения необходимых гарантий 20 мая вновь пройдут слушания по этому делу, как было указано в решении суда от 26 марта. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240411/assanzh-1939241671.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928490086.html

https://radiosputnik.ru/20240220/assanzh-1928533933.html

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лондон

вашингтон (штат)

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в мире, сша, лондон, вашингтон (штат), джулиан ассанж, wikileaks