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США допустили ответные действия России на использование суверенных активов
США допустили ответные действия России на использование суверенных активов - РИА Новости, 16.04.2024
США допустили ответные действия России на использование суверенных активов
США допускают ответные действия России на использование суверенных активов и оценивают связанные с этим риски, заявила глава американского минфина Джанет... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:53
2024-04-16T17:53
2024-04-16T17:53
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джанет йеллен
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США допускают ответные действия России на использование суверенных активов и оценивают связанные с этим риски, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Разумеется, может быть ответное действие, и мы оцениваем риски, связанные с использованием этих активов", - сообщила она на брифинге во вторник. По словам Йеллен, США также прорабатывает различные стратегии, направленные на снижение указанных рисков. Ранее глава американского минфина сообщила, что США ищут способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины, включая фактическую конфискацию и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.
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сша, россия, украина, джанет йеллен, санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Украина, Джанет Йеллен, Санкции в отношении России, В мире
США допустили ответные действия России на использование суверенных активов
Йеллен: США допускают ответ России на использование суверенных активов