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Опасные деньги: США рискуют лишиться самого ценного из-за Кремля

Опасные деньги: США рискуют лишиться самого ценного из-за Кремля - РИА Новости, 16.04.2024

Опасные деньги: США рискуют лишиться самого ценного из-за Кремля

Американцы торопят союзников в Европе определиться с замороженными российскими активами. В ЕС все еще ищут юридический механизм, чтобы легализовать их... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:00

2024-04-16T08:02

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джо байден

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Американцы торопят союзников в Европе определиться с замороженными российскими активами. В ЕС все еще ищут юридический механизм, чтобы легализовать их конфискацию и потратить ту прибыль, которую они принесли. Медлят неспроста: опасаются удара по евро и бегства инвесторов. Внезапно и за океаном встревожились из-за перспективы утраты долларом статуса мировой резервной валюты. Почему кража русских денег — крайне рискованный эксперимент для Запада, разбиралось РИА Новости.Жгут карманИз 280 замороженных в ЕС миллиардов 180 сосредоточены в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг. В прошлому году на инвестировании российских денег он заработал 4,4 миллиарда евро.Их хотят передать Киеву. Рассматривали самые разные варианты. Создание специального фонда помощи Украине. Выпуск облигаций, обеспеченных российскими активами. Введение сверхналога на доходы от замороженных средств. Так ничего и не придумали. Однако энтузиазма не убавляется.Как сообщала в марте Financial Times, Киев получит первый транш от прибыли с замороженных активов уже в июле. На июньском саммите "Большой семерки", предположительно, озвучат очередные идеи, как провернуть это "на законных основаниях". Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон обмолвился, что есть некоторый прогресс в создании схем присвоения денег, которые не имеют аналогов в истории. Но подробности не привел. Ему вторит премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Евросоюз приближается "к решению вопроса об использовании российских средств". Великобритания не сможет присвоить замороженные деньги, отмечают в Politico, ссылаясь на экспертов."Как бы политики ни распускали хвост, нет и никогда не будет никаких законных прав на это", — подчеркивают авторы публикации.И хочется и колетсяЕдинства в Евросоюзе до сих пор нет. Против конфискации Германия, Франция, Бельгия, Словакия, Венгрия, Мальта, Австрия, Кипр, Ирландия. На слишком большие риски не раз указывал Европейский центральный банк (ЕЦБ).Почти все инициативы юристы раскритиковали. Экономисты также предупредили о последствиях для европейской экономики. Москва, во-первых, сразу же изымет активы недружественных нерезидентов. А многие государства просто откажутся от инструментов в евро, примутся выводить резервы, поставив под угрозу финансовую стабильность ЕС.Поэтому пока в Европе проявляют максимальную осторожность, не желая создавать опасный прецедент.Однако США не устают подзуживать союзников провернуть дело побыстрее. Джо Байден и его администрация требуют полной конфискации.Так, в FT писали, что один из способов, придуманных в Вашингтоне, — признание европейских государств "пострадавшими от конфликта" с последующей передачей Украине российских денег — траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).Опасная историяЭто ударило бы по статусу доллара, предостерегают в New York Times.Политически присвоение средств крайне выгодно. США и их союзники вложили в боевые действия на Украине более четверти триллиона долларов — без особого эффекта. Киев терпит поражение, отмечает издание. Нужна хоть какая-то победа. А вот с экономической точки зрения — совсем наоборот."Доллар, пожалуй, ценнейший актив из всех, что есть у США. Мы располагаем определенными рычагами контроля над мировой экономикой лишь потому, что международные торговые сделки осуществляют в нашей валюте, — рассуждают в NYT. — Это снижает издержки и облегчает финансовое бремя. Но ситуация может поменяться очень быстро. Если Россия, Китай и другие государства решат, что их долларовые активы уязвимы, американская валюта лишится доверия повсеместно".В центральных банках Китая, Индии, Саудовской Аравии и прочих стран задумаются о рисках, связанных с долларом, добавляет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Долговой коллапсКогда внешние кредиторы примутся выводить деньги из США, там ощутят всю боль от непомерного 34-триллионного долга, который, по сути, держится лишь на статусе доллара как главной мировой резервной валюты.Американцы не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства без новых займов. Платить проценты, которые резко выросли из-за ужесточения политики ФРС, станет нечем. Уже сейчас это обходится в 1,2-1,5 триллиона долларов. То же касается и бюджетного дефицита, который в первой половине текущего финансового года достиг триллиона."Казначейские облигации США считаются безрисковым активом, поэтому спрос на них высок. Это позволяет правительству выпускать все новые долговые бумаги и финансировать дефицит бюджета. Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга", — указывает Евгений Шатов.Подставить друзейПодстегивая Европу к опрометчивому шагу, американцы, очевидно, хотят подставить союзников. Но и им не удастся выйти сухими из воды."США выгодно противостояние в Европе во всех отношениях. Ослабить и ЕС, и Россию — важная геополитическая задача. При этом любое действие, подрывающее мировой финансовый порядок, им не на пользу. Доллар как основную резервную валюту они будут оберегать с особой тщательностью", — считает Николай Переславский, руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS.В США заморозили всего несколько российских миллиардов, основное — в ЕС. Так что принимать решение предстоит европейцам. Пойти на поводу у Вашингтона или вовремя одуматься — выбирать им.

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экономика, сша, украина, россия, дэвид кэмерон, дональд туск, джо байден, евросоюз, euroclear, politico