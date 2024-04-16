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"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву - РИА Новости, 16.04.2024
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18:30 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву - РИА Новости, 16.04.2024
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета, сообщает компания. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:30
2024-04-16T18:30
дубай
москва
аэрофлот
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета, сообщает компания. "Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
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дубай, москва, аэрофлот
Дубай, Москва, Аэрофлот
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за погодны

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета, сообщает компания.
«
"Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.
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