https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву - РИА Новости, 16.04.2024

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву

"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета, сообщает компания. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:30

2024-04-16T18:30

2024-04-16T18:30

дубай

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета, сообщает компания. "Аэрофлот переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета (время указано местное): SU525 ориентировочно до 04:10 17.04.2024... SU521 ориентировочно до 04:40 17.04.2024... SU527 ориентировочно до 05:10 17.04.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ожидания вылета пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил и стандартов авиакомпании.

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дубай

москва

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дубай, москва, аэрофлот