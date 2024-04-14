https://ria.ru/20240414/zemletryaseniya-1939911799.html
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 14.04.2024
У побережья Курил произошло два землетрясения
Второе за минувшие сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:05
2024-04-14T09:05
2024-04-14T09:05
тихий океан
итуруп
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Второе за минувшие сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. "Землетрясение магнитудой 4.5 зафиксировано 14 апреля в 15.50 (7.50 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 171 километре южнее курильского острова Симушир, очаг – на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости специалистам не поступали. Первое землетрясение магнитудой 4,6 сейсмологи зарегистрировали в воскресенье в 3.29 (19.29 субботы мск), сообщала ранее Семёнова. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 85 километрах юго-восточнее села Горного на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 47 километров. Колебания силой 2-3 балла могли ощутить жители населенных пунктов Итурупа.
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html
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тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия, курильские острова
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова, Происшествия, Курильские острова
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5