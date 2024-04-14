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У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 14.04.2024
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09:05 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/zemletryaseniya-1939911799.html
У побережья Курил произошло два землетрясения
У побережья Курил произошло два землетрясения - РИА Новости, 14.04.2024
У побережья Курил произошло два землетрясения
Второе за минувшие сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T09:05
2024-04-14T09:05
тихий океан
итуруп
елена семенова
происшествия
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Второе за минувшие сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. "Землетрясение магнитудой 4.5 зафиксировано 14 апреля в 15.50 (7.50 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 171 километре южнее курильского острова Симушир, очаг – на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости специалистам не поступали. Первое землетрясение магнитудой 4,6 сейсмологи зарегистрировали в воскресенье в 3.29 (19.29 субботы мск), сообщала ранее Семёнова. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 85 километрах юго-восточнее села Горного на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 47 километров. Колебания силой 2-3 балла могли ощутить жители населенных пунктов Итурупа.
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тихий океан
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тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия, курильские острова
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова, Происшествия, Курильские острова
У побережья Курил произошло два землетрясения

У побережья Курил произошло два землетрясения магнитудой 4,6 и 4,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апр – РИА Новости. Второе за минувшие сутки землетрясение произошло у побережья Курил, его магнитуда составила 4,5, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
"Землетрясение магнитудой 4.5 зафиксировано 14 апреля в 15.50 (7.50 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 171 километре южнее курильского острова Симушир, очаг – на глубине 63 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, данные об ощутимости специалистам не поступали.
Первое землетрясение магнитудой 4,6 сейсмологи зарегистрировали в воскресенье в 3.29 (19.29 субботы мск), сообщала ранее Семёнова. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 85 километрах юго-восточнее села Горного на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 47 километров. Колебания силой 2-3 балла могли ощутить жители населенных пунктов Итурупа.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
На юге Сахалина зарегистрировали землетрясение
1 апреля, 03:58
 
Тихий океанИтурупЕлена СеменоваПроисшествияКурильские острова
 
 
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