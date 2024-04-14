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Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане - РИА Новости, 14.04.2024
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19:14 14.04.2024 (обновлено: 19:20 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/zatory-1940001438.html
Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане
Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане - РИА Новости, 14.04.2024
Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане
Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане, это необходимо, чтобы предотвратить быстрый подъем воды на гидроузле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:14
2024-04-14T19:20
происшествия
жкх
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане, это необходимо, чтобы предотвратить быстрый подъем воды на гидроузле, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщал в воскресенье глава региона Вадим Шумков, специалистам была поставлена задача ликвидировать свалку из деревянного мусора и шин за зданием "Водного союза", создающую риск возникновения затора и резкого подъема воды на гидроузле. К вечеру воскресенья в Кургане уровень воды в Тоболе, по наблюдению корреспондента агентства, вновь ощутимо увеличился, а на набережной скопилась толпа людей, пришедших посмотреть на подъем воды в реке. По данным властей, уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся до 565 сантиметров, хотя еще утром он составлял 491 сантиметр. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля.
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
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происшествия, жкх, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане

МЧС убирает заторы из мусора на дамбе в Кургане, чтобы предотвратить подъем воды

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле
Сотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Сотрудники МЧС готовятся выйти на реку Тобол в Кургане, чтобы устранить затор на гидроузле
Читать ria.ru в
КУРГАН, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС убирают заторы из мусора на дамбе в Кургане, это необходимо, чтобы предотвратить быстрый подъем воды на гидроузле, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщал в воскресенье глава региона Вадим Шумков, специалистам была поставлена задача ликвидировать свалку из деревянного мусора и шин за зданием "Водного союза", создающую риск возникновения затора и резкого подъема воды на гидроузле.
К вечеру воскресенья в Кургане уровень воды в Тоболе, по наблюдению корреспондента агентства, вновь ощутимо увеличился, а на набережной скопилась толпа людей, пришедших посмотреть на подъем воды в реке.
По данным властей, уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся до 565 сантиметров, хотя еще утром он составлял 491 сантиметр.
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По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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