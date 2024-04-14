https://ria.ru/20240414/zasedanie-1939997536.html
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве после массированной ракетной... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:51
2024-04-14T18:51
2024-04-14T19:05
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
иран
биньямин нетаньяху
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве после массированной ракетной атаки из Ирана, сообщила канцелярия премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в настоящее время заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ сообщали, что на заседании планируется обсудить возможные варианты ответа Израиля на атаку Ирана.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, иран, биньямин нетаньяху, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Иран, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий
Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий в штабе МО в Тель-Авиве