https://ria.ru/20240414/zasedanie-1939997536.html

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий - РИА Новости, 14.04.2024

Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве после массированной ракетной... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:51

2024-04-14T18:51

2024-04-14T19:05

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

иран

биньямин нетаньяху

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве после массированной ракетной атаки из Ирана, сообщила канцелярия премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в настоящее время заседание кабинета войны в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.Ранее израильские СМИ сообщали, что на заседании планируется обсудить возможные варианты ответа Израиля на атаку Ирана.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

тель-авив

иран

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, иран, биньямин нетаньяху, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем