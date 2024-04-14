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Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 14.04.2024
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07:30 14.04.2024 (обновлено: 14:54 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/zakharova-1939900290.html
Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью
Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 14.04.2024
Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью
Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:30
2024-04-14T14:54
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Женевские дискуссии по Закавказью — международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп — по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Пятого апреля в Женеве прошел 60-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД России Михаил Галузин. Захарова отметила, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах. "На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", — сообщила она. По словам Захаровой, "на такую роль по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний". "Не хотелось бы предвосхищать результаты идущих по данному вопросу консультаций с нашими зарубежными партнерами. Отметим лишь, что российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет", — заключила она.
https://ria.ru/20240403/zakavkaze-1937597062.html
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в мире, россия, закавказье, абхазия, мария захарова, михаил галузин, евросоюз, оон, обсе
В мире, Россия, Закавказье, Абхазия, Мария Захарова, Михаил Галузин, Евросоюз, ООН, ОБСЕ
Захарова рассказала о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Захарова: Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью — международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп — по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Пятого апреля в Женеве прошел 60-й раунд дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД России Михаил Галузин.
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Захарова отметила, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах.
"На этом фоне российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата", — сообщила она.
По словам Захаровой, "на такую роль по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний".
"Не хотелось бы предвосхищать результаты идущих по данному вопросу консультаций с нашими зарубежными партнерами. Отметим лишь, что российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет", — заключила она.
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