https://ria.ru/20240414/zakharova-1939899749.html

Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии

Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии - РИА Новости, 14.04.2024

Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии

Россия предупреждала Швейцарию, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:26

2024-04-14T07:26

2024-04-14T10:21

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия предупреждала Швейцарию, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах", — сказала дипломат.Собеседница агентства напомнила, что Швейцария присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против Москвы. По ее словам, солидарность с Украиной идет вразрез с декларируемым "нейтралитетом" государства."Более того, в последние месяцы стали активно продвигать такие деструктивные инициативы, как созыв у себя оторванной от реальности "международной конференции" по Украине, а также выработка юридических основ механизма, позволяющего конфисковать находящиеся в стране госактивы России", — отметила Захарова.Официальный представитель МИД добавила, что Берн так и не прислушался к позиции России.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На ней не будет присутствовать Россия, но ожидаются до 120 глав государств.Как сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов, Швейцария не направляла Москве приглашения на саммит, но Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат назвал идею мирной конференции неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240412/lavrov-1939610317.html

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html

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в мире, россия, швейцария, мария захарова, украина, дмитрий песков, владимир хохлов, москва