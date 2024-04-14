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В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов

В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов - РИА Новости, 14.04.2024

В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов

Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, о такой активности было доложено гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:44

2024-04-14T18:44

2024-04-14T18:58

специальная военная операция на украине

безопасность

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, о такой активности было доложено гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси еще в феврале, когда тот приезжал на станцию, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля."Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, в последний визит мистера Гросси на площадку ему представили информацию о том, что порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", - сказал Черничук в эфире Первого канала.

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2024

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безопасность, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ