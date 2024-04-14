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В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 14.04.2024 (обновлено: 18:58 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/zaes-1939996739.html
В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов
В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов - РИА Новости, 14.04.2024
В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов
Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, о такой активности было доложено гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:44
2024-04-14T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, о такой активности было доложено гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси еще в феврале, когда тот приезжал на станцию, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля."Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, в последний визит мистера Гросси на площадку ему представили информацию о том, что порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", - сказал Черничук в эфире Первого канала.
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безопасность, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
В районе Запорожской АЭС в неделю фиксируют около 120 дронов

Директор ЗАЭС Черничук: в районе станции в неделю фиксируют около 120 дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Порядка 120 украинских дронов в неделю фиксируются в районе расположения Запорожской АЭС, о такой активности было доложено гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси еще в феврале, когда тот приезжал на станцию, заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.
Визит Гросси на территорию ЗАЭС состоялся 7 февраля.
"Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, в последний визит мистера Гросси на площадку ему представили информацию о том, что порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку", - сказал Черничук в эфире Первого канала.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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