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В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО - РИА Новости, 14.04.2024
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22:52 14.04.2024 (обновлено: 22:57 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html
В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО
В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО - РИА Новости, 14.04.2024
В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО
Фотовыставка, посвященная 25-летию агрессии НАТО против Союзной республики Югославия (СРЮ), была открыта в Ассоциации журналистов Сербии (УНС), сообщил РИА... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:52
2024-04-14T22:57
в мире
сербия
косово
хорватия
нато
музей победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779856038_0:173:1992:1294_1920x0_80_0_0_ec3ef6d40625dec22352ede1b889a038.jpg
БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 25-летию агрессии НАТО против Союзной республики Югославия (СРЮ), была открыта в Ассоциации журналистов Сербии (УНС), сообщил РИА Новости автор работ, известный сербский фотожурналист Зоран Йованович, работающий под псевдонимом Мачак (с сербского - "кот"). Экспозиция "Косарь против НАТО и мемов" посвящена одному из самых известных снимков бомбардировок СРЮ 1999 года. На нем запечатлен местный житель Войислав Минич, сосредоточенно косящий 8 июня траву на фоне неба, черного от клубов дыма из горящих цистерн с продукцией нефтеперерабатывающего завода Панчево. "Косарь, ныне уже покойный, был родом из поселка Зубин-Поток в Косово и Метохии, часть жизни он провел в Панчево, ухаживал за зелеными насаждениями на территории бывшей стекольной фабрики. Он пережил большую беду, когда его сыновей-близнецов взяли в плен в 1991 году в городе Вуковар во время войны в Хорватии, и он полтора месяца ничего не знал об их судьбе. В итоге они были обменяны как военнопленные, а у него развилось сердечное заболевание. Сначала он не хотел фотографироваться, но потом всё же согласился", - рассказал автор кадра агентству. Большая часть экспозиции состоит из мемов, которые созданы на основе исторической фотографии в разнообразных генераторах в интернете. Фотожурналист не согласен с нарушением авторских прав, но больше всего - с легкостью, из-за которой трагический фотодокумент становится фоном для шуток. "Разговор об агрессии никогда не прекращался. Она произошла в 1999 году, и мы каждый год напоминаем, чтобы не забыли, что НАТО бомбила Сербию. Во Вторую мировую войну, когда будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, тогда генерал, посетил концлагерь Ордруф и увидел, что там устроили немцы, он сказал - задокументируйте это, пригласите СМИ, потому что однажды кто-то может сказать, что этого не было. Так и мои и моих коллег фотографии 1999 года в Югославии должны напоминать нам и будущим поколениям, чтобы однажды кто-то не сказал, что этого не было", - подчеркнул Зоран Йованович. Часть работ Мачака и его коллег - фотокоров сербского издания "Вечерне новости" - вошла в экспозицию "Россия-Сербия - Белгород-Белград. Кровавый след НАТО", открытую 21 марта в Музее Победы в Москве. Их снимки, посвященные 78 дням бомбардировок НАТО и реакции на них в тогдашней России, также представлены в экспозиции под названием "Зашто?" (с сербского - "Почему?") в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240324/operatsiya-1935034659.html
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в мире, сербия, косово, хорватия, нато, музей победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Сербия, Косово, Хорватия, НАТО, Музей Победы, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Сербии открыли фотовыставку в годовщину бомбардировок НАТО

В Сербии открыли фотовыставку в честь годовщины бомбардировок НАТО 1999 года

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 апр — РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 25-летию агрессии НАТО против Союзной республики Югославия (СРЮ), была открыта в Ассоциации журналистов Сербии (УНС), сообщил РИА Новости автор работ, известный сербский фотожурналист Зоран Йованович, работающий под псевдонимом Мачак (с сербского - "кот").
Экспозиция "Косарь против НАТО и мемов" посвящена одному из самых известных снимков бомбардировок СРЮ 1999 года. На нем запечатлен местный житель Войислав Минич, сосредоточенно косящий 8 июня траву на фоне неба, черного от клубов дыма из горящих цистерн с продукцией нефтеперерабатывающего завода Панчево.
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"Косарь, ныне уже покойный, был родом из поселка Зубин-Поток в Косово и Метохии, часть жизни он провел в Панчево, ухаживал за зелеными насаждениями на территории бывшей стекольной фабрики. Он пережил большую беду, когда его сыновей-близнецов взяли в плен в 1991 году в городе Вуковар во время войны в Хорватии, и он полтора месяца ничего не знал об их судьбе. В итоге они были обменяны как военнопленные, а у него развилось сердечное заболевание. Сначала он не хотел фотографироваться, но потом всё же согласился", - рассказал автор кадра агентству.
Большая часть экспозиции состоит из мемов, которые созданы на основе исторической фотографии в разнообразных генераторах в интернете. Фотожурналист не согласен с нарушением авторских прав, но больше всего - с легкостью, из-за которой трагический фотодокумент становится фоном для шуток.
"Разговор об агрессии никогда не прекращался. Она произошла в 1999 году, и мы каждый год напоминаем, чтобы не забыли, что НАТО бомбила Сербию. Во Вторую мировую войну, когда будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, тогда генерал, посетил концлагерь Ордруф и увидел, что там устроили немцы, он сказал - задокументируйте это, пригласите СМИ, потому что однажды кто-то может сказать, что этого не было. Так и мои и моих коллег фотографии 1999 года в Югославии должны напоминать нам и будущим поколениям, чтобы однажды кто-то не сказал, что этого не было", - подчеркнул Зоран Йованович.
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Часть работ Мачака и его коллег - фотокоров сербского издания "Вечерне новости" - вошла в экспозицию "Россия-Сербия - Белгород-Белград. Кровавый след НАТО", открытую 21 марта в Музее Победы в Москве.
Их снимки, посвященные 78 дням бомбардировок НАТО и реакции на них в тогдашней России, также представлены в экспозиции под названием "Зашто?" (с сербского - "Почему?") в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреСербияКосовоХорватияНАТОМузей ПобедыФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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