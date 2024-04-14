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Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024
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14:28 14.04.2024 (обновлено: 14:41 14.04.2024)
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Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области подали заявления на выплаты, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:28
2024-04-14T14:41
оренбургская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области подали заявления на выплаты, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."Оренбуржцы подали более 290 тысяч заявлений на выплаты в связи с паводком. В работе 271 465 заявлений. Приняты решения о назначении единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 20 тыс рублей в отношении 11 380 человек; о финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 50 тыс рублей - 122 человек", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что более девяти тысяч жителей получили финансовую помощь на сумму 187,38 млн рублей.
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оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье

Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на выплаты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге
СНТ Дубовый плес на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СНТ "Дубовый плес" на затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области подали заявления на выплаты, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"Оренбуржцы подали более 290 тысяч заявлений на выплаты в связи с паводком. В работе 271 465 заявлений. Приняты решения о назначении единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 20 тыс рублей в отношении 11 380 человек; о финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 50 тыс рублей - 122 человек", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что более девяти тысяч жителей получили финансовую помощь на сумму 187,38 млн рублей.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
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