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Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье

Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 14.04.2024

Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье

Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области подали заявления на выплаты, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:28

2024-04-14T14:28

2024-04-14T14:41

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Более 290 тысяч пострадавших от паводка в Оренбургской области подали заявления на выплаты, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."Оренбуржцы подали более 290 тысяч заявлений на выплаты в связи с паводком. В работе 271 465 заявлений. Приняты решения о назначении единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 20 тыс рублей в отношении 11 380 человек; о финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 50 тыс рублей - 122 человек", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что более девяти тысяч жителей получили финансовую помощь на сумму 187,38 млн рублей.

оренбургская область

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оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске